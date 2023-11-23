“En Beğenilen Teknoloji Perakendeciliği” ödülünün sahibi oldu!

Avrupa’nın açık ara bir numaralı elektronik perakendecisi MediaMarkt, Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcılar Derneği ile Akademetre'nin iş birliğiyle 14. kez düzenlenen "1 Numaralı Markalar Ödül Töreni"nde "En Beğenilen Teknoloji Perakendeciliği" kategorisinde ödül kazanarak, müşteri memnuniyetine verdiği önemi ve teknoloji perakendeciliği sektöründeki lider konumunu sürdürüyor.

MediaMarkt, müşterilerine en yeni teknolojiyi sunma konusunda sürekli olarak yenilikler yapmaya ve ürün yelpazesini genişletmeye devam ediyor. Şirket, müşteri deneyimini iyileştirmek ve teknolojiye erişimi kolaylaştırmak için sürekli olarak çalışmalar yapıyor.

"En Beğenilen Teknoloji Perakendeciliği" ödülü, MediaMarkt'ın sektördeki inovatif yaklaşımlarını ve müşteri odaklı hizmet anlayışını tescillendirdi.