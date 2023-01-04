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Gündem En beğenilen siyasetçi anketi sonuçları açıklandı
Gündem

En beğenilen siyasetçi anketi sonuçları açıklandı

Türkiye seçime yaklaşırken anketler de peş peşe açıklanıyor. Son yapılan liderler araştırmasının sonuçları da oldukça ilginç.

Yeniakit Publisher
2023-01-04 19:52:00 -
En beğenilen siyasetçi anketi sonuçları açıklandı

ASAL Araştırma Şirketi tarafından yapılan en beğenilen siyasetçi araştırmasında birinci sırada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yer aldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise ikinci sırada yer aldı.

ASAL Araştırma Şirketi, 10-18 Aralık 2022 tarihleri arasında 26 ilde 2 bin 142 kişi ile yüz yüze ve telefonla görüşme yöntemiyle siyasi gündem araştırması yaptı. Ankete katılanlara "En beğendiğiniz siyasetçi kimdir" diye soruldu.

En beğenilen siyasetçi Cumhurbaşkanı Erdoğan

Araştırmaya katılanların yüzde 32.1'i Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı beğendiğini söyledi. Erdoğan'ı yüzde 13.8 oranla CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu takip ediyor.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş yüzde 9.9 ile üçüncü sırada, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yüzde 7.6 ile dördüncü sırada yer alıyor. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise yüzde 7.4 oranla beşinci sırada yer aldı. Araştırmaya katılanların en çok beğendiği siyasetçiler arasında HDP eski Genel Başkanı Selahattin Demirtaş yüzde 6.5 oranla altıncı sırada yer alırken, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise yüzde 5.3 oranla yedinci sırada yer aldı.

Babacan yüzde 0.8, Davutoğlu yüzde 0.4 Beğeniliyor

Araştırmada, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın yüzde 0.8, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin yüzde 0.7, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın yüzde 0.6, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın yüzde 0.5, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun yüzde 0.5, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun yüzde 0.4, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin yüzde 0.3 beğeni oranı çıkıyor.

Terörle mücadeleye halktan tam destek

Araştırmada "Hükümetin terör ile mücadele konusundaki performansını nasıl değerlendiriyorsunuz?" diye soruldu. Bu soruya "Kesinlikle başarılı" diyenlerin oranı yüzde 11.4, "Başarılı" diyenlerin yüzde 33.1, "Ne başarılı ne başarısız" yüzde 34.6, "Başarısız" diyenlerin oranı yüzde 14.8 ve "Kesinlikle başarısız" diyenlerin oranı yüzde 6.1 çıktı.

 

HDP Kürtleri temsil ediyor mu?

"Sizce HDP, Türkiye'de yaşayan Kürtleri ne derecede temsil edebilmektedir?" sorusuna ise seçmenlerin cevapları şöyle oldu; Seçmenin yüzde 23.2'si kesinlikle temsil edememektedir, yüzde

36.8'i temsil edememektedir, yüzde 23.6'sı ne temsil edebilmektedir ne edememektedir, yüzde 14.1'i temsil edebilmektedir ve yüzde 2.3'ü ise temsil edebilmektedir yanıtını verdi.

Türkiye'de yaşamaktan mutlular

Katılımcılara, "Türkiye'de yaşamaktan mutlu musunuz?" sorusu yöneltildi. "Çok mutluyum" diyenlerin oranı yüzde 5.6, "Mutluyum" diyenlerin oranı yüzde 51.7, "Ne mutluyum ne mutsuzum" yanıtını verenlerin oranı yüzde 24.5, "Mutsuzum" diyenlerin oranı yüzde 12.3 ve "Çok mutsuzum" diyenlerin oranı ise yüzde 5.9 çıktı.

Araştırma 26 ilde yapıldı

Araştırma çalışması, 10-18 Aralık 2022 tarihleri arasında Türkiye genelinde NUTS-1 sistemine göre İstanbul, Ankara, Kocaeli, Bursa, Kayseri, İzmir, Diyarbakır, Adana, Samsun, Konya, Antalya, Gaziantep, Erzurum, Mardin, Hatay, Zonguldak, Manisa, Aydın, Malatya, Van, Balıkesir, Trabzon, Kırıkkale, Giresun, Tekirdağ ve Ağrı dahil 26 ilde 2 bin 142 kişiyle gerçekleşti.

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