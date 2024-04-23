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Teknoloji En az radyasyon yayan akıllı telefonlar açıklandı
Teknoloji

En az radyasyon yayan akıllı telefonlar açıklandı

Yeniakit Publisher
2024-04-23 19:12:00 -
En az radyasyon yayan akıllı telefonlar açıklandı

Akıllı telefonlar tarafından yayılan radyasyon miktarı, Özgül Emilim Oranı (SAR değeri) düşük olan model ve markalar belli oldu.

Akıllı telefon satın alırken dikkate almanız gereken birçok önemli faktör bulunuyor. Bunlar arasında kamera kalitesi, batarya ömrü, şarj hızı, ekran özellikleri ve bağlantı seçenekleri yer alıyor. Ancak bu teknik detayların yanı sıra cihazın yaydığı radyasyon miktarının da göz ardı edilmemesi gerekiyor. İşte sağlığınız için en az radyasyon yayan akıllı telefonlar…

En az radyasyon yayan akıllı telefon modelleri

Akıllı telefonlar tarafından yayılan radyasyon miktarı, Özgül Emilim Oranı (SAR değeri) ile ölçülür. SAR değeri ise watt cinsinden kilogram başına düşen güç olarak tanımlanır. Bu ölçüm, telefonunuzun vücudunuza ne kadar radyo frekansı enerjisi yaydığını gösterir.

Almanya Federal Radyasyondan Koruma Dairesi tarafından paylaşılan en az radyasyon yayan telefonlar listesine baktığımızda ZTE Blade V10‘un zirvede yer aldığını görüyoruz. Cihazın SAR değeri kafa için 0.13 W/kg, vücut için 0.22 W/kg. İkinci sırada ise Samsung Galaxy Note 10+ ve onun ardında Samsung Galaxy Note 10 yer alıyor. İki modelin yaydığı radyasyon ise kafa ve vücut için sırasıyla 0.19 W/kg – 0.28 W/kg ve 0.21 W/kg – 0.29 W/kg.

En az radyasyon yayan akıllı telefonlar şu şekilde sıralandı;
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