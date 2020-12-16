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Dünya En az bir yıl sürüklenmiş olabilir! Karaya vurdu
Dünya

En az bir yıl sürüklenmiş olabilir! Karaya vurdu

Pasifik ülkesi Marshall Adaları'nda yarım tonun üzerinde kokain yüklü terk edilmiş bir tekne, mercan adasında karaya vurdu.

Yeniakit Publisher
2020-12-16 23:19:00 -
En az bir yıl sürüklenmiş olabilir! Karaya vurdu

640 kilo kokain yüklü terk edilmiş tekne geçtiğimiz hafta Ailuk atolunda bulundu.

Independent'in haberine göre; teknenin, Orta ya da Güney Amerika'dan Pasifik ülkesine doğru en az bir yıldır sürükleniyor olabileceği belirtildi.

Kokainin, Marshall Adaları'nda bugüne kadar ele geçirilen en yüksek miktar olduğu sanılıyor.

Küçük bir miktar uyuşturucunun analiz için saklandığı, kalan kısmının yakılarak imha edildiği bildirildi.

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