En az 16 petrol tankeri sahte isim ve sinyalle ABD kuşatmasını aştı Denizden abluka kevgire döndü

ABD’nin Venezuela’ya yönelik denizde uyguladığı kuşatma planı sahada çatırdamaya başladı.

Uluslararası basına yansıyan bilgilere göre çok sayıda petrol tankeri, ABD donanmasının kurduğu deniz ablukasını aşmak için ortak hareket etti.

En az 16 petrol tankerinin ABD donanmasının denizde kurduğu kuşatmayı aşmak için koordineli biçimde harekete geçtiği görüldü.

The New York Times kaynaklı bilgilere göre tankerler, ABD’nin deniz gücünü atlatmak için olağanüstü yöntemler kullanıyor.

Gemilerin otomatik tanımlama sistemleri üzerinden sahte konum sinyalleri gönderdiği, Afrika açıklarında ya da başka ülkelerdeymiş gibi göründüğü kaydedildi.

Bazı tankerlerin gövdelerine bile farklı gemi isimleri yazdığı tespit edildi.

ABD’li yetkililer ablukayı “modern tarihin en büyük deniz karantinalarından biri” olarak tanımlarken, sahadaki tablo farklı bir görüntü veriyor.

Uydu görüntüleri, haftalarca Venezuela limanlarında bekleyen tankerlerin aynı anda demir alarak açık denize yöneldiğini aktardı.

Denizcilik analizlerine göre tankerler tek tek hareket etmek yerine birlikte davranıyor. Amaç, ABD donanmasının tüm gemileri aynı anda durduramamasından faydalanmak.

Takip sistemlerinde bazı tankerlerin aynı anda iki farklı yerde göründüğü belirlendi. Bir tanker Nijerya açıklarında görünürken, gerçek konumunun Venezuela kıyıları olduğu anlaşıldı. Sistemlerde hizmet dışı bir gemi gibi gösterilen bu tankerler “zombi gemi” olarak tanımlandı.

Uydu analizleri ve tanker takip platformlarının verilerine göre, Venezuela’dan petrol çıkışı tamamen durmadı. Aksine, gizli sevkiyatların hız kazandığı ifade ediliyor. Ham petrol taşıyan gemilerin bir kısmının izinin tamamen kaybolduğu iletildi.