En az 1000 kişi öldü! Mozambik’te sel felaketi

Kuraklık değil bu kez aşırı yağışlar Afrika’da can alıyor... Mozambik Devlet Başkanı Filipe Nyusi, ülkesini vuran Idai kasırgası ve ardından meydana gelen sel felaketinde 1000’den fazla insanın öldüğünü belirtti. Nyusi, “Şu anda gördüklerimiz kayıplarımızın 1000’in üzerinde olacağını gösteriyor. Daha da acısı 100 binden fazla insanın da sel nedeniyle tehdit altında olması. Onları kurtarmamız gerek” dedi. Kasırga ve selden etkilenen bazı bölgeleri ziyaret ettiğini dile getiren Nyusi, Pungwe ve Busi nehirlerinin taşması sonucu birçok köyün haritadan silindiğini ve su üzerinde yüzen cesetler gördüğünü anlattı. Resmi rakamlara göre 215 olan ölü sayısının kayıp yüzlerce kişi ve bağlantı kurulamayan onlarca bölge dolayısıyla binden fazla olacağı belirtildi.

En büyük doğal felaket

Başkan felaketin boyutunu ‘devasa’ diye nitelerken, ülkenin kıyı şehri Beira’nın neredeyse yüzde 90’ının yıkıldığı kaydediliyor.

Çevre Bakanı Celso Correia da, “Sanırım bu Mozambik’in karşılaştığı en büyük doğal felaket. Şu anda önceliğimiz insanları kurtarmak” dedi. Kızıl Haç Mozambik, Malavi ve Zimbabve’de toplam 1.5 milyon kişi tropikal kasırgadan etkilendiğini duyurdu.