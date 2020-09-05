En akıllı yol hizmete girdi

Ertuğrul Şahan Ankara

Ankara-Niğde Otoyolu Projesi’nde yapımı tamamlanan 1. ve 3. kısımlar dün devreye alındı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı törenle tamamlanan bölümleri hizmete giren otoyolun ana kontrol merkezi ile şantiye sahası, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu tarafından da incelendi.

Önemli bir adım

İncelemelerinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Karaismailoğlu, “Edirne’den Şanlıurfa’ya yaklaşık bin 300 kilometrelik bir otoyol aksının eksik kalan kısmını tamamlıyoruz. Ankara-Niğde Otoyolu’nun 1. ve 3. kesimlerini de açtık. Yolun birinci kesimi 119 kilometreden, 3. kesimi ise 59 kilometreden oluşuyor. Son kalan kesimini de 29 Ekim tarihinde açmayı planlıyoruz” dedi.

Güvenli ve konforlu

Karaismailoğlu, ayrıca “Ana gövdesi 275 kilometre olan, bağlantılarla 330 kilometreye ulaşan yol; Edirne’den Ankara’ya oradan Nevşehir, Kırşehir, Niğde, Aksaray, Mersin, Adana, Gaziantep ve Şanlıurfa’ya kadar uzanan bir aksta çok önemli bir görev üstlenecek” diye konuştu.

Karaismailoğlu, Ankara-Niğde Otoyolu’nun ana kontrol merkezi hakkında da şu bilgileri verdi: “Burası dünyanın en gelişmiş akıllı ulaşım sistemleriyle donatılmış bir merkez. Yolumuzda fiber optik hatların yanı sıra değişken mesaj ve trafik işaretleri yer alıyor. Olay algılama sensörleri bulunuyor. Bütün akıllı ulaşım sistemlerinin öğelerini bünyesinde barındıran yolumuz güvenli ve konforlu.”

İnşaat süresi kısaldı

Karaismailoğlu, Ankara-Niğde Otoyolu’nun açılmasıyla seyahat süresinin 1 saat 52 dakika kısalacağını; bu sürenin yakıt ve zaman açısından çok önemli kazanımlar sağlayacağını ifade etti. Karaismailoğlu, “330 kilometrelik yolumuz sayesinde her yıl 1 milyar 600 milyon liralık tasarruf edeceğiz. Bununla birlikte karbon salınımını önemli oranda azaltacağız” şeklinde konuştu. İmalatın bir yıl erken tamamlanacağını kaydeden Karaismailoğlu, “Yolumuz yap-işlet-devret (YİD) modeliyle inşa edildi. Tabii bunun bize, işin hızla bitirilmesi ve ekonomiye kazandırılması avantajı oldu. O yüzden de 1 yıl önce bitirilebildi. İnşallah vatandaşımıza da uzun yıllar hizmet edecek” ifadesini kullandı.

500 trafik sensörü var

Ankara ile Niğde arasında 4 saat 14 dakika olan seyahat süresini 2 saat 22 dakikaya düşürecek otoyola üç omurga halinde 1.3 milyon metrelik fiber optik kablo altyapısı döşenmiş durumda. Yol boyunca 500 trafik sensörünün yanı sıra 9 meteorolojik ölçüm istasyonu, 208 olay algılama kamerası, 335 akıllı ulaşım saha yönetim ünitesi ve 687 dijital ortam sunucusu bulunuyor. Yolda meydana gelebilecek kaza, trafik ve diğer tehlikeli durumlarda sistem devreye girecek. Kameralarla otoyol üzerindeki olumsuzluk, kontrol merkezine iletilecek. Otoyol güzergahında 65 değişken mesaj işareti var. Sürücüler kaza ya da diğer tehlikeli durumlarda bu işaretlerle uyarılacak.