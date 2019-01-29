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En acı an! Tabutun başından ayrılmadı

Kerç Boğazı'nda meydana gelen gemi yangınında yaşamını yitiren Yüce Karanki, memleketi Yalova'da toprağa verildi.

29 Ocak 2019 Salı 20:19
En acı an! Tabutun başından ayrılmadı

Rusya'nın Kerç Boğazı'ndaki gemi yangınında hayatını kaybeden vardiya zabiti Yüce Karanki (33), memleketi Yalova'da toprağa verildi.

Toprağa verildi

Karadeniz'deki Kerç Boğazı'nda, 21 Ocak'ta Tanzanya bayraklı 'Maestro' ve 'Candy' adlı gemiler arasındaki yakıt transferi sırasında çıkan yangında ölen Türk mürettebattan Yüce Karanki için, memleketi Yalova'da cenaze töreni düzenlendi.

Yalova Merkez Camii'nde düzenlenen cenaze töreninde Yüce Karanki'nin babası Necmi Karanki, annesi Hatice Karanki, kardeşi Simge Karanki ve nişanlısı Zeynep Elmalı taziyeleri kabul etti. Törene, AK Parti Yalova Milletvekili Meliha Akyol, Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, AK Parti Yalova Belediye Başkan Adayı Yusuf Ziya Öztabak ile çok sayıda kişi katıldı.

Dava sorularına yanıt verdi

Törende gazetecilerin sorularını yanıtlayan acılı anne Hatice Karanki, dava açılıp açılmayacağı yönündeki soruya, "Dimdik ayaktayız. Ona biz karar vereceğiz. Ona ailesi karar verecek. Şu anda acımızı yaşıyoruz. Önce ilahi adalet yerini bulacak. Sonra da cumhuriyetin adaleti, hepsi yerini bulacak. Şimdi acımızı yaşıyoruz." dedi.

Yalova Merkez Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Yüce Karanki'nin cenazesi, Yalova Şehir Mezarlığı'na götürüldü. Karanki'nin cenazesi, burada gözyaşları arasında toprağa verildi.

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Haber Tarihi: 29 Ocak 2019 Salı 20:19
  1. Karadeniz
  2. AK Parti
  3. Rusya
  4. Elmalı
  5. Yalova
  6. Tanzanya
  7. Meliha Akyol
  8. Yalova Belediyesi
  9. Yusuf Ziya Öztabak
  10. Yalova Merkez Camii

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