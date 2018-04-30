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Emzirmek, ani bebek ölümü riskini azaltıyor

En az 2 ay boyunca emzirmenin, ani bebek ölümü (SIDS) riskini neredeyse yarı yarıya düşürdüğü bildirildi.

30 Nisan 2018 Pazartesi 17:29
Emzirmek, ani bebek ölümü riskini azaltıyor

Virginia Üniversitesi Tıp Fakültesinden bilim adamlarının yaptığı araştırma çerçevesinde, 2 bin 259 ani bebek ölümü vakası ve kontrol grubunda yer alan 6 bin 894 bebeğin incelendiği 8 uluslararası çalışmanın sonuçları değerlendirildi.

 

Araştırma, annenin en az 2 ay boyunca bebeğini emzirmesinin, SIDS riskini neredeyse yarı yarıya azalttığını ortaya çıkardı.

 

Bilim adamları, 2 aydan az süre emzirmenin böyle bir etki oluşturmadığını da ifade etti.

 

Araştırma ekibinde görevli bilim adamı Kawai Tanabe, "Sonuçlar çok güçlü. Çalışmamız, en az 2 ay emzirilen bebeklerin SIDS'den ölme risklerinin önemli ölçüde azaldığını gösterdi." şeklinde konuştu.

 

Ani bebek ölümleri, en çok 1 aylık ila 1 yaşındaki bebeklerde görülüyor.

 

Haber Tarihi: 30 Nisan 2018 Pazartesi 17:29
  1. Virginia Üniversitesi Tıp Fakültesi
  2. SIDS
  3. ezzirmek
  4. ani bebek ölümü

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