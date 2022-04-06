Emziren annelerde gaz ve şişkinlik yapan besinler nelerdir? Yeni doğan bebeğe gaz yapmayan yiyecekler

Bebeklerde sık karşılaşılan sorunların başında kolik ve gaz sancısı geliyor. Henüz sadece anne sütü ile beslenen bebeklerde annenin beslenme şekli de bebekte gaz sorununa yol açıyor. Buna ek olarak, bebeğin katı gıdaya geçiş sürecinde beslenmesi de gaz ve kolik problemlerini artırabiliyor. Biz de bebeklerde gaz sancısına karşı emziren annelerin alması gereken önlemleri sıraladık.

Yeni doğan bir bebek için sağlıklı yiyecek seçmek hem emziren anne hem de bebek için dikkat edilmesi gereken konuların en başında gelmelidir. Kimi zaman seçilen besinler anne ve bebekte gaz ve şişkinliğe neden olabilmektedir. Anne ve bebek sağlığı için emzirme döneminde dikkat edilmesi gereken yiyecekler hem annenin hem de bebeğin sindirim sistemini rahatlatır hem de, süt emme döneminde oluşabilecek gaz problemlerini en aza indirir.

Emziren annelerde gaz ve şişkinlik yapan yiyecekler nelerdir?

Emziren anne neleri yememeli?

Sebzeler

Bazı sebzeler sindirildikleri zaman midede ve özellikle kalın bağırsakta gaz ve şişkinlik yapabilmektedir. Beyaz lahana ve Brüksel lahanası sindirildikten sonra kalın bağırsakta gaz oluşumuna neden olmaktadır. Bu yüzden bu tür yiyeceklerden bir müddet uzak durulması hem emziren anne hem de bebek için daha sağlıklı olur.

Çikolata ve Gazlı İçecekler

Sıklıkla tüketilen kahve, çikolata ve gazlı içecekler, emziren annelerde ve bebeklerin sindirim sitemlerini zorlayabilir, mide de ve kalın bağırsakta gaz sıkışmalarına neden olabilmektedir.

Süt ürünleri

İnek sütü içerisinde bulunan süt proteininin sindirilmesi yetişkinlerde bile zor olabilen ürünler bebeklerde ve annelerde özellikle emzirme dönemindeki ilk 4 ayda kaçınılması gereken yiyecekler arasında bulunur. Anneler inek sütü yerine alternatif olarak Hindistan cevizi sütü, badem sütü veya yulaf sütü tüketilebilir.

Baklagiller

Gaz ve şişkinlik yapan baklagillerde ilk sırada bulunan fasulye, yetişkinlerde olduğu gibi emzirme çağındaki bebeklerde de sıkıntılara sebep olabilmektedir. Fasulyenin içerisinde bulundurduğu rafinoz adlı şeker sindirim sırasında bebeklerde ve yetişkinlerde sıkıntılara neden olabilmektedir.

Brokoli

Brokoli, gazın oluştuğu kalın bağırsaklara ulaşana dek sindirilemeyen bir sebze olduğundan dolayı içerinde bulundurduğu sülfür bileşikleri ile de gaz ve şişkinlik oluşumuna neden olur. Emziren annelerde gaz ve şişkinlik oluşumunu engellemek için bu tür yiyeceklerden uzak durulması tavsiye edilir.

Brokoli, pırasa, enginar, lahana, Brüksel lahanası gibi yiyecekler pişirilse bile bünyesindeki gaz yapıcı özellikleri tamamen kaybolmaz.

Sezaryen yapan annelerde ilk 1 ay annenin aktivite yapana kadar kuru baklagillerden uzak durması annenin yararınadır. Mercimek çorbası, nohut, fasulye gibi yiyeceklerin tüketilmesi anne ve bebek için sakıncalıdır.

Bebeklerde gaz şikayeti

Bebeğinizin alerji semptomları varsa ( egzama , rahatsızlık , tıkanıklık veya ishal gibi), kendileriyle düzenli olarak temas halinde oldukları sabun, küf veya yemek yediği şeyler olabilir. Ya da sizin yediğiniz besinlere anne sütünüz vasıtasıyla tepki verebilir. Hassasiyete neyin neden olduğunu tam olarak anlamak için genellikle biraz bebeğinizi gözlemlemeniz gerekir.

Eğer yediğiniz bir şeyin bebeğiniz için sorun oluşturduğunu düşünüyorsanız, genellikle beslenmeden önce iki ila altı saatte yediğiniz bir şeydir. En sık görülenler arasında inek sütü ürünleri, ardından soya, buğday, yumurta, fındık ve mısır veya mısır şurubu bulunur.

Diyetinizden herhangi bir yiyecek çıkarmadan önce bebeğinizin doktoru ile mutlaka konuşun. Bir gıdadan kaçınmak beslenme dengesizliğine yol açabilir (örneğin, tüm süt ürünlerini ortadan kaldırırsanız), diğer yiyeceklerin yerine konması veya besin takviyesi alınması konusunda tavsiye almak için bir beslenme uzmanı görmeniz gerekebilir. Bebeğinizin tamamen emzirdiği sürece kendi diyetinizdeki boşlukları kapatmak için doğum öncesi vitamininizi almaya devam edin.

Yenidoğan bebeğe gaz yapmayan yiyecekler ve gaz sancısı

Yenidoğan bebeğe gaz yapmayan yiyecekler oldukça önemlidir. Bebeklerin bağışıklık sisteminin güçlenmesi, sağlıklı şekilde büyümeleri ve hastalıklardan korunmaları için anne sütü çok önemlidir. Anneler bebeklerini anne sütü ile besledikleri zaman kendi yedikleri faydalı her besinin bebeğe geçmesini de sağlarlar. Bu nedenle emzirme döneminde annelerin beslenme düzenlerine ve tükettikleri yiyeceklere dikkat etmesi önerilir. Bebeklerin en sık yaşadığı sorunlardan biri olan gaz probleminin önüne geçebilmek için gaz yapan yiyeceklerden uzak durulması tavsiye edilir. Emziren annelerin çok sık gaz yapabilen gıdaları tüketmesi; bebeklerde karın ağrısı ve şişkinlik gibi çeşitli sorunlar yaratabilir. Dolayısıyla annelerin, emzirme dönemlerinde gaz yapmayan gıdalara ağırlık vermeleri ve beslenme düzenlerini gözden geçirmeleri çok önemlidir.

Yenidoğan Bebeğe Gaz Yapmayan Yiyecekler

Her gıda farklı kişilerde farklı etkiler ortaya koyabileceği için annelerin tüketmeleri ve tüketmemeleri gereken besinler konusunda mutlaka doktorlarına danışmaları önerilir. Bunun dışında öneri olarak verilebilecek yenidoğan bebeğe gaz yapmayan yiyecekler ise şunlardır:

Kimyon

Kimyon hem çocuklar hem de yetişkinler için gaz yapmayan bir gıda olmasının yanı sıra gaz sancısı problemleri için de kullanılabilir. Fakat kimyonun direkt olarak sadece anneler tarafından kullanılması tavsiye edilir. Dolayısıyla emziren annelerin yeterli miktarda kimyon tüketmesi, bebeklerin gaz şikayeti yaşamamaları adına doğru bir yöntem olarak nitelendirilebilir. Yani kimyon yenidoğan bebeğe gaz yapmayan yiyecekler arasındadır.

Zencefil ve Nane

Emziren annelerden bebeklerine süt yoluyla gaz geçmesini önlemek için zencefil ve nane çayı da tercih edilir. Özellikle yemeklerin ardından nane ve zencefil ile hazırlanan bir çay, gaz sorunlarını hafifletme konusunda etkili olabilir. Buna karşılık reflü şikayeti olan bebekler için nane çayı önerilmez.

Maydanoz ve Marul

Baklagiller en fazla gaz yapan yiyecekler arasında gösterilir. Buna rağmen emziren anneler, az miktarda da olsa baklagil tüketmek istediklerinde baklagilleri önce suda bekletirler. Ardından ön haşlama yapıp yemeklerinde kullanırlar. Bu sayede baklagillerdeki gaz miktarı biraz azaltılabilir. Bunun yanı sıra emziren anneler, bebeklerinde gaz şikayeti olmaması adına baklagillerle beraber maydanoz ve marul gibi sebzeleri tüketebilirler. Maydonoz ve marul yenidoğan bebeğe gaz yapmayan yiyecekler arasında yer alır.

Domates, Biber, Bamya, Kuşkonmaz ve Avokado

Her insanda yiyeceklerin farklı etkileri gözlemlense de besinler genel olarak az gaz yapan, orta seviyede gaz yapan ve fazla gaz yapan gıdalar olarak ayrışabilir. Domates, bamya, birer ve kuşkonmaz gibi sebzeler de az gazlı sebzeler sınıfına girer. Düşük kalorili ve su bakımından zengin olan bu sebzeler sayesinde doğumdan sonra emziren annelerin fazla kilolarını vermeleri de kolaylaşır. Aynı zamanda avokado da düşük gazlı meyveler arasında yer alır. İçerisinde bol miktarda sağlıklı yağ bulunan avokado meyvesi, hem annenin hem de bebeğin sağlığı için tüketilebilir. Fakat genel olarak besinlerin tüketiminde aşırıya kaçılması önerilmez. Çünkü bir besin çok sağlıklı olsa da fazla miktarda tüketildiğinde çeşitli sorunlara sebep olabilir.

Bebeğe Gaz Yapmayan Yiyecekler, İçecekler

Rezene Çayı

Uzmanlar tarafından, yeni doğmuş bebeklere ilk 6 ay boyunca anne sütü haricinde herhangi bir gıda verilmemesi tavsiye edilir. Buna karşılık şiddetli gaz şikayeti olan bebeklerin şikayetlerini azaltabilmek adına emziren anneler tarafından rezene çayı tüketilebilir. Fakat rezene çayı tüketiminden önce de doktora danışmanın yararı olur. Aynı zamanda tüketilecek olan rezene çayının güvenilir bir marka tarafından üretilmiş ve tamamen doğal olmasına dikkat edilmesinde fayda bulunur. Bebeklere içirilebilecek rezene çayları konusunda ise doktora danışılması ve tüketimde aşırıya kaçılmaması önem taşır.

Su

Emziren annelerin günlük yeterli miktarda su tüketmesi önerilir. Çünkü su tüketim oranı arttıkça annenin süt miktarında da bir artış gözlemlenebilir. Bunun yanı sıra yapılan bazı araştırmalara göre; yeteri kadar su tüketen annelerin, emzirdikleri bebeklerinde çok daha az gaz şikayeti yaşanır.

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