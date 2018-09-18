0553 313 94 23

Emziren anne kahve ve koladan uzak durmalı

Bebeğin düzensiz uykularının bir sebebi de annelerdeki yanlış alışkanlıklar...

18 Eylül 2018 Salı 16:58
Emziren anne kahve ve koladan uzak durmalı

Bebeklerin sağlıklı gelişimi için uykunun önemi tartışılmaz. Fakat annelerin çoğu bu konuda çok dertlidir. Bebeği uyutmakta, uykuya geçmelerini ve güzel bir uyku çekmelerini sağlamakta sorun yaşarlar.

Bir bebeğin sağlıklı uyku uyuması için düzenli ve çok uyuması gerekir. Uyku bebeğin gelişiminde beslenme kadar önemlidir. Bunu ebeveynler sadece kendi uykularının bölünmesi, uykusuz kalmaları açısından dert etmemeli, asıl bu yönüne dikkat etmeli..

Bebek az ve düzensiz uyuyorsa, hem uyku sıklığı hem de uyku süresi yetersiz olmaya başlar. Bu yüzden zor uykuya geçer ve uyku süresi kısıtlıdır.

Şayet bebeğin uyku süreleri kısa ise ciddi bir uyku düzenlenmesine ihtiyaç duyulur.

Hemen hatırlatalım: emziren annelerin içtiği kafeinli kahve, kola ve çay türü içecekler çocukta uykusuzluk yapabilir.

Veya çocuğun uyuduğu odanın durumu iyi uyku için yetersizdir. Meselâ bebek odasının çok gürültülü ve çok havasız, çok sıcak veya soğuk ya da çok aydınlık olması bebeğin uykusunu bölebilir.

Kısa aralıklarla uyanan bebeklerde bütün bu faktörler dikkate alınmalıdır.

Bebeğin sık uyanmasına en son etken ise yetersiz beslenmesidir.

Fakat annelerin çoğu bunu ilk etken olarak görür ve bebek aç diye hemen beslemeye başlar. Hatta anne sütünün yetmediğini sanarak ve paniğine kapılarak mamaya başlar. Bu son derece yanlış bir davranıştır.

Haber Tarihi: 18 Eylül 2018 Salı 16:58
  1. emziren anne
  2. emzirirken dikkat edilmesi gerekenler

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Diş taşı oluşumunu önlemek için...
    1. Diş taşı oluşumunu önlemek için...
    2. Türkiye-Ürdün Dörtlü Bakanlar..
    3. İştah azaltan yazı
    4. Fenerbahçe ve Trabzonspor PFDK'ya..
    5. 'Messi gibiyim' diyen Griezmann'a..
    6. Dizlerimiz neden ağrır?
    7. Böğürtlenin inanılmaz faydaları
    8. Çocuklarda beslenme alışkanlığı için..
    9. Evdeki mikroplara dikkat!
    10. Hangi durumlarda kolonoskobi yapılır?
    11. Altının kilogramı 247 bin 500 liraya..
    12. Adnan Oktar'ın 'bacılar'ın hepsiyle..
    13. Kışlık domates nasıl saklanır?
    14. Damar tıkanıklığı nedir? Nasıl tedavi..
    15. Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşıyla görüştü
    16. Halsizliğinizin nedeni troid mi?
    17. Laos'da tropikal fırtına felaketi: 55..
    18. Emekliyorsa daha titiz olmalısınız
    19. Negredo Al Nasr'a imzayı attı formayı..
    20. Galatasaray maçı o kanalda yayınlanacak
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    Katar'ın hediye ettiği uçak Abdüllatif Şener'i fena gerdi
    Katar'ın hediye ettiği uçak Abdüllatif Şener'i fena gerdi
    5 büyükşehir için anket sonuçları açıklandı
    5 büyükşehir için anket sonuçları açıklandı
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan, Ahmet Hakan'a jet cevap!
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan, Ahmet Hakan'a jet cevap!
    Okullar ne zaman kapanacak? MEB e okul VBS karne notu sorgula
    Okullar ne zaman kapanacak? MEB e okul VBS karne notu sorgula

    Günün Karikatürü

    18 Eylül 2018
    Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20 bin öğretmen ataması ne zaman?
    Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20 bin öğretmen ataması ne zaman?
    ASELSAN'dan Afrika çıkarması!
    ASELSAN'dan Afrika çıkarması!