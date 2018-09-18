Emziren anne kahve ve koladan uzak durmalı

Bebeklerin sağlıklı gelişimi için uykunun önemi tartışılmaz. Fakat annelerin çoğu bu konuda çok dertlidir. Bebeği uyutmakta, uykuya geçmelerini ve güzel bir uyku çekmelerini sağlamakta sorun yaşarlar.

Bir bebeğin sağlıklı uyku uyuması için düzenli ve çok uyuması gerekir. Uyku bebeğin gelişiminde beslenme kadar önemlidir. Bunu ebeveynler sadece kendi uykularının bölünmesi, uykusuz kalmaları açısından dert etmemeli, asıl bu yönüne dikkat etmeli..

Bebek az ve düzensiz uyuyorsa, hem uyku sıklığı hem de uyku süresi yetersiz olmaya başlar. Bu yüzden zor uykuya geçer ve uyku süresi kısıtlıdır.

Şayet bebeğin uyku süreleri kısa ise ciddi bir uyku düzenlenmesine ihtiyaç duyulur.

Hemen hatırlatalım: emziren annelerin içtiği kafeinli kahve, kola ve çay türü içecekler çocukta uykusuzluk yapabilir.

Veya çocuğun uyuduğu odanın durumu iyi uyku için yetersizdir. Meselâ bebek odasının çok gürültülü ve çok havasız, çok sıcak veya soğuk ya da çok aydınlık olması bebeğin uykusunu bölebilir.

Kısa aralıklarla uyanan bebeklerde bütün bu faktörler dikkate alınmalıdır.

Bebeğin sık uyanmasına en son etken ise yetersiz beslenmesidir.

Fakat annelerin çoğu bunu ilk etken olarak görür ve bebek aç diye hemen beslemeye başlar. Hatta anne sütünün yetmediğini sanarak ve paniğine kapılarak mamaya başlar. Bu son derece yanlış bir davranıştır.