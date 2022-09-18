Emziren anne detoksu: Emziren anneler için süt artırıcı ve ödem atıcı çay tarifi nasıl yapılır?

Emziren Anneler İçin Süt Artırıcı Ve Ödem Atıcı Çay Tarifi İçin Malzemeler

1 orta boy elma

1 orta boy limon

1 çubuk tarçın

3-4 adet karanfil

1 tatlı kaşığı rezene

1 litre su

Emziren Anneler İçin Süt Artırıcı Ve Ödem Atıcı Çay Tarifi Nasıl Yapılır?

Güzelce yıkadığımız elma ve limonu dörde bölüp çubuk tarçın ve karanfilide ekleyerek 10 dk kaynatıyoruz. Daha sonra rezeneyi de ekleyip kaynattıktan sonra 10 dk kadar demlenmesini bekleyip süzerek servis ediyoruz. Ara öğünlerde günde 1-2 defa tüketebilirsiniz. Afiyet olsun

Emziren Anneler İçin İki Günde İki Kilo (Ayran Detoxu) Tarifi

Malzemeler

4 yemek kaşığı nohut

4 yemek kaşığı bulgur

4 yemek kaşığı yeşil mercimek

2 salatalık

1 kase yoğurt

Su

İki Günde İki Kilo (Ayran Detoxu) Tarifi Yapılışı

Nohutu bulguru yeşil mercimeği haşlıyoruz ( iki günlük bir kür olduğu için her birinden 8 kaşık haşlayabilirsiniz) bir kabın içine bir kase yoğurt koyun. İki salatalık rendeleyip malzemelerden 4 kaşık kabın içine ekleyin üstüne bol su koyup karıştırın (biraz ayran aşı gibi olacak). Sabah kalkar kalmaz en son saat 9 ve 10 da kahvaltı bir dilim kepek ekmeği bir haşlanmış yumurta bir kalıp peynir ve bol yeşillik yiyin. İki saat arayla bir kase bu çorbadan içiyorsunuz. Akşam en son 9 yada 10 kapanış. Çorbaya pul biber nane ekleyebilirsiniz tercih meselesi. Hem yok tutuyor hem de zayıflatıyor. İki gün üstte üstte yapıp farkı görebilirsiniz ( en az 1, 5 2 litre su içmeyi ihmal etmeyin daha etkili oluyor).

Emziren Anneler İçin Anne Sütünü Arttıran, Zayıflatan Detoks Suyu Tarifi

Malzemeler

1 kabuk tarçın

1 taze zencefil

1/2 (yarım) elma

1 çay kaşığı tane biberiye

1 çay kaşığı tane kimyon

İsteğe göre limon suyu

Geceden 1 litre suya malzemeleri katıp yarım saat kaynatıyoruz. Rengi koyulaşınca altını kapatıp kapağını kapatıp beklemeye bırakıyoruz. (İçindeki malzemeleri çıkarmadan. ) Ben gece yatmadan 1 çay bardağı, Sabah kalkınca aç karınla 1 su bardağı içiyorum. Kalanını da gün içerisinde tüketiyorum. Limonu geceden katınca tadı acımsı oluyor o yüzden sabah tüketmeden önce de katabilirsiniz.

Emziren Anneler İçin Süt Yapan Ve Zayıflatan Dereotlu Yoğurt Kuru

Malzemeler

2 yemek kaşığı dereotu

1 çay kaşığı keten tohumu

1 kase yoğurt

Emziren anneler bu tarifle hem sütünüz artıracak hem de zayıflamaya yardımcı olacaktır. Yukarıdaki malzemeleri bir kasede karıştırıp akşam üzeri 4- 5 gibi yiyoruz. Hem tok tutuyor. Hem de dereotundan dolayı sütümüz artacak.

Emziren Anne İçin Maden Suyu İle Zayıflatan Detoks

Malzemeler

1 litre su

1 tatlı kaşığı elma sirkesi

1 şişe doğal maden suyu

Yarım limon veya portakal veya greyfurt

İsteğe göre taze nane

Tüm malzemeleri sürahi veya cam şişede karıştırın. En az beş saat beklettikten sonra gün içerisinde bardak bardak için. Aç veya tok karna içebilirsiniz, fark etmez. Emziren anneler de bu suyu içebilir ancak birkaç gün içip mutlaka kendilerini test etmeli, olası bir yan etkide derhal bırakmalıdır.

Tarçınlı Süt (Emziren Anne Zayıflatan ) Tarifi İçin Malzemeler

1 bardak light yada yarım yağlı süt

1 çay kaşığı tarçın

Sütü içebileceğiniz ya da tercih ettiğiniz ısıda ısıtıp içerisine 1 çay kaşığı tarçın ekleyiniz. İsteğe göre şeker atabilirsiniz. Emziren anneler için günde bir çay kaşığı tarçın zayıflamaya yardımcıdır. Tarçınlı sütü yatmadan 2 saat önce içerseniz gece boyunca sindirim sisteminizi çalıştırır.

Emziren Anneler İçin Zayıflatan Ceviz Suyu Kürü Tarifi

Malzemeler

1 adet ceviz içi

1 bardak normal ısıda su

Gece uyumadan önce bir bardak suya bir adet ceviz içini ekleyip sabaha kadar bekletiyoruz. Sabah aç karınla içiyoruz. Cevizleri de yiyoruz. Tadı gayet güzeldir.

Emziren Anneler İçin Detoksun, Tarifini Verdiğimiz Zayıflama Kürlerinin Faydaları

Vücudu toksinlerden zehirli atıklardan temizler.

Gaz ve şişkinlikleri giderir.

Hasar görmüş hücreler onarılır.

Bağışıklık sistemi güçlenir.

Kan dolaşımının hızı artar.

Enerji seviyeniz yükselir.

Organları yıpranmış olan sindirim sisteminizi dinlendirir.

Ödem atmak kolaylaşır.

Cilt daha parlak, gergin ve canlı bir görünüme bürünür.

İnce kırışıklıklar azalır.