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Ekonomi Emtiada durdurulamıyor! Rekor üzerine rekor geldi
Ekonomi

Emtiada durdurulamıyor! Rekor üzerine rekor geldi

Ukrayna-Rusya savaşının emtia üzerinde oluşturduğu fırtına devam ediyor. Rus petrolüne ambargo planları petrol fiyatlarında sert yükseliş meydana getirirken, emtia piyasasının diğer varlıklarında da yeni rekorlar kaydedildi.

Yeniakit Publisher
2022-03-07 09:29:00 - 2022-03-07 09:31:03
Emtiada durdurulamıyor! Rekor üzerine rekor geldi

Emtiadaki 'kusursuz fırtına' hız kesmeden devam ediyor. Enerji fiyatlarının yükselmesi ve Ukrayna-Rusya savaşının yarattığı arz endişeleri emtiada birçok varlığın rekor fiyatlara yükselmesine neden oldu.

Yeni rekor seviyeye çıkan bakır fiyatları ton başına 10 bin 835 doları gördü. Bakırda Rusya önemli bir üretici olarak öne çıkıyor. Ülkenin bakır üretimi küresel üretimin yaklaşık yüzde 3,3'ünü oluşturuyor.

Alüminyum da rekor kıran emtialar arasında. Alüminyumda fiyat 4 bin dolara ulaştı. Alüminyumun yanında paladyumda da rekor görüldü.

Nikel fiyatlarında ise yüzde 16'lık artışla 33 bin doların üzeri test edildi. Böylelikle nikel fiyatlarında da 2008'den bu yana en yüksek seviye görüldü.

Bakırda 12 bin tahmini

Son yaşanan gelişmeler emtia piyasasındaki varlıklara yönelik beklentilerin de değişmesine neden oldu.

Goldman Sachs analistleri fiyatlarda Ukrayna-Rusya savaşının yarattığı sıkılaşma riskine karşı ılımlı bir tepkinin halihazırda mevcut olduğunu, piyasanın Rusya arz riskini yanlış fiyatladığını ifade etti.

Kurum analizleri sonucunda önümüzdeki 12 ay içinde bakır fiyatlarının 12 bin dolarla rekora yükseleceğini öngördü.

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