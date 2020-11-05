  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Emtia yatırımcısı doğal gaz ile kazandı, Brent petrol ile kaybetti
Ekonomi

Emtia yatırımcısı doğal gaz ile kazandı, Brent petrol ile kaybetti

Emtia piyasasında yatırımcılara geçen ay yüzde 35,5 ile en fazla doğal gaz kazandırdı - Yatırımcısına en fazla kaybettiren yüzde 10,5 ile Brent petrol oldu

Yeniakit Publisher
2020-11-05 10:59:17 -
Emtia yatırımcısı doğal gaz ile kazandı, Brent petrol ile kaybetti

İSTANBUL (AA) - BURHAN SANSARLIOĞLU - Emtia piyasasında yatırımcılara geçen ay en fazla doğal gaz kazandırırken, en çok kaybettiren de Brent petrol oldu.

AA muhabirinin emtia piyasasında işlem gören 18 ürünün fiyat hareketlerinden derlediği verilere göre, ekimde emtia grubu araçlarından 11'i kazandırırken, 7'si kaybettirdi.

Güçlü talep beklentileri, ABD'de görüşülen teşvik paketine ilişkin olumlu beklentiler, emtia para birimlerinin dolar karşısında değer kazanması, üretim tahminlerindeki düşüş beklentisi ve yağışların normalden düşük olması genel olarak fiyatlara olumlu yansıdı.

Emtia piyasasında geçen ay yatırımcılara yüzde 35,5 ile en çok doğal gaz kazandırdı. ABD'deki Zeta kasırgası nedeniyle Meksika Körfezi'ndeki enerji şirketlerinin bölgedeki doğal gaz platformlarını kapatmaya başlaması ve Çin'de birtakım reformlarla doğal gaz tüketiminin ülkede artmasının beklendiğine dair haberler doğalgaz fiyatlarını yukarı yönlü etkiledi.

Doğal gazı yüzde 7,5 ile şeker, yüzde 5,7 ile alüminyum ve yüzde 5,4 ile nikel takip etti. Geçen ay çinko yüzde 5,1, mısır yüzde 4,9, pamuk yüzde 4,8, buğday yüzde 3,5, soya fasulyesi yüzde 2,8, gümüş yüzde 1,7 ve bakır yüzde 1,1 kazandırdı.

Ekim ayında yatırımcısına en fazla kaybettiren ise yüzde 10,5 ile Brent petrol oldu. Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısında görülen artış nedeniyle özellikle Avrupa'da karantina önlemlerinin alınmaya başlanması, uluslararası petrol piyasalarında "küresel petrol talebinin zayıf kalmaya devam edeceği" endişesini artırarak fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturdu.

Geçen ay kakao yüzde 9,3, kahve yüzde 6, platin yüzde 5,1, paladyum yüzde 3,4, kurşun yüzde 1,4 ve altın yüzde 0,3 kaybettirdi.


- 10 ayda da en fazla kazandıran doğal gaz, kaybettiren Brent petrol oldu


Emtia piyasasında ocak-ekim döneminde de yatırımcısına en fazla kazandıran doğal gaz oldu. Söz konusu dönemde doğal gaz, yatırımcısına yüzde 56,4 kazandırdı.

Doğal gazı, yüzde 32,3 ile gümüş, yüzde 23,8 ile altın, yüzde 15 ile paladyum, yüzde 10,4 ile çinko, yüzde 10,1 ile soya fasulyesi izledi.

Ekimde olduğu gibi yılın 10 aylık döneminde de yatırımcısına en fazla kaybettiren Brent petrol oldu. Yüzde 43,6 azalış kaydeden Brent petrolü, yüzde 19,6 ile kahve, yüzde 12,1 ile platin, yüzde 9,1 ile kakao, yüzde 7,1 ile kurşun ve yüzde 0,1 ile pamuk takip etti.

Dünya borsalarında işlem gören emtiaların 2019 sonu, Eylül 2020, Ekim 2020 kapanış fiyatları ve getirileri şöyle:

Emtia 31 Aralık 2019 (dolar) 30 Eylül 2020 (dolar) 30 Ekim 2020 (dolar) Aylık değişim (yüzde) Yıllık değişim (yüzde)
1- Doğal gaz 2,189 2,527 3,423 +35,5 +56,4
2- Şeker 0,1342 0,1342 0,1442 +7,5 +7,5
3- Alüminyum 0,8099 0,7855 0,8301 +5,7 +2,5
4- Nikel 6,3218 6,5606 6,9145 +5,4 +9,4
5- Çinko 1,0334 1,0857 1,141 +5,1 +10,4
6- Mısır 3,8775 3,79 3,975 +4,9 +2,5
7- Pamuk 0,6905 0,6579 0,6897 +4,8 -0,1
8- Buğday 5,5875 5,78 5,985 +3,5 +7,1
9- Soya fasulyesi 9,555 10,235 10,5225 +2,8 +10,1
10- Gümüş 17,869 23,24 23,642 +1,7 +32,3
11- Bakır 2,7902 3,0033 3,0362 +1,1 +8,8
12- Altın 1517,86 1.885,53 1.879,17 -0,3 +23,8
13- Kurşun 0,8678 0,8181 0,8066 -1,4 -7,1
14- Paladyum 1941 2310,5 2231,5 -3,4 +15
15- Platin 964,88 893,72 848,5 -5,1 -12,1
16- Kahve 1,297 1,1095 1,0425 -6 -19,6
17- Kakao 2540 2546 2308 -9,3 -9,1
18- Brent petrol 66,805 42,076 37,677 -10,5 -43,6


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Batı kuklası Sisi, o fetvayı sindiremedi! Ünlü alim tutuklandı
Dünya

Batı kuklası Sisi, o fetvayı sindiremedi! Ünlü alim tutuklandı

Emperyalistlerin vali olarak Mısır’ın başına atadığı Abdulfettah es-Sisi, Fransız mallarına boykot çağrısı yapan Mısırlı Alim Mustafa el-Ada..
Rus lider Putin, Kur'an-ı Kerim'den alıntı yaptı
Dünya

Rus lider Putin, Kur'an-ı Kerim'den alıntı yaptı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dini derneklerin temsilcileriyle yaptığı görüşmede Kur'an-ı Kerim'den alıntı yaptı.

Biden'dan 'zafer' açıklaması
Dünya

Biden'dan 'zafer' açıklaması

ABD yeni başkanını seçiyor. ABD Başkanı Donald Trump ve Joe Biden'ın yarıştığı seçimlerde nefesle tutuldu. Trump oylarda hile vurgusu yapark..
Satılık 2013 model Audi Q3
Satılık 2013 model Audi Q3

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay