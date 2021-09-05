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Gündem Emsal karar! Estetik ameliyat boşanma sebebi sayıldı
Gündem

Emsal karar! Estetik ameliyat boşanma sebebi sayıldı

Yargıtay, eşinin maddi zorluk yaşadığı dönemde estetik ameliyat yaptıran kadını kusurlu buldu.

Yeniakit Publisher
2021-09-05 08:34:00 -
Emsal karar! Estetik ameliyat boşanma sebebi sayıldı

Bir süredir geçimsizlik yaşayan çift boşanmak için mahkemeye başvurdu. Kadın, kendisine baskı uyguladığını öne sürdüğü kocasından bin TL nafaka ile 300 bin TL maddi manevi tazminat talep etti.

Davalı-karşı davacı erkek ise eşinin evi terk ettiğine, kendisinin ekonomik sıkıntı yaşadığı bir dönemde eşinin estetik ameliyatı ve yüz gerdirme operasyonu yaptırdığına dikkat çekti.

Tarafları dinleyen mahkeme; tarafların boşanmaya sebep olaylarda ortak kusurlu olmaları nedeniyle her iki davanın kabulü ile boşanmalarına, tarafların tazminat taleplerinin ve davacı-birleşen davalı kadının nafaka taleplerinin reddine, erkek lehine nafaka ödenmesine hükmetti.

Kararı kadın temyiz edince devreye giren Yargıtay 2. Hukuk Dairesi kararı bozdu. Aile Mahkemesi ilk kararında direnince devreye Yargıtay Hukuk Genel Kurulu girdi.

Emsal nitelikteki bir karara imza atan Yargıtay, kocasının ekonomik sıkıntı yaşadığı bir süreçte estetik ameliyatı olan kadını kusurlu buldu.

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