Emre Zafer Barnes, Avrupa salon ikincisi oldu

Milli atlet Emre Zafer Barnes, Glasgow’da düzenlenen Avrupa Salon Şampiyonası’nda 60 metrede ikinci oldu.

Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası’nda milli atlet Emre Zafer Barnes 60 metre mücadelesinde gümüş madalya kazandı. Türkiye’ye şampiyona tarihindeki sekizinci madalyayı getiren Barnes, 6.61’lik derecesiyle Avrupa ikinciliğine ulaştı. 60 metrede yapılan seçmede 6.69, akşamki yarı finalde 6.65 koşan Barnes, final yarışında ise 6.61’lik derece yaptı. 30 yaşındaki milli atlet, finalde Slovak Jan Volko’nun 0.01 saniye arkasında ikinci olurken, gümüş madalya kazandı. Barnes, böylece geçtiğimiz yılki dünya salon sekizinciliğinin ardından salonda da bir Avrupa madalyası elde etti.

Erkekler 60 metrede bir diğer milli atlet Aykut Ay yarı finalde yarışırken, 6.73’lük dereceyle bu yılki en iyisini koşmasına karşın finali bulamadı. Yine 60 metrede yarışan Kayhan Özer ise seçmede 6.87’lik dereceyle serisini altıncı sırada bitirdi.

Kadınlar 60 metrede Mizgin Ay, 7.42 ile seçmenin toplu listesinde 28. sırayı alırken, 0.02 saniyelik farkla yarı finali kaçırdı. Sabah seansındaki 60 metre engelli seçmelerinde ise Mikdat Sevler ve Şevval Ayaz, ilk tur mücadelesinin ardından elendi.