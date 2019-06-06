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Emre Uslu'dan İmamoğlu'na çağrı! Kampanya başlattı

FETÖ firarisi Emre Uslu, CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'nun 'FETÖ ve PKK' söylemlerini bırakması için sosyal medyadan #BanaTeröristDiyeneOyYok etiketiyle bir kampanya başlattı.

06 Haziran 2019 Perşembe 11:44
Emre Uslu'dan İmamoğlu'na çağrı! Kampanya başlattı

FETÖ firarisi Emre Uslu, 31 Mart seçimlerinde "cemaat (FETÖ) ile Kürtlerin (PKK)"Ekrem İmamoğlu'na destek verdiğini belirterek, seçim sonuçlarında etkili olduklarını söyledi. Buna rağmen CHP'lilerin "FETÖ ve PKK" söylemini devam ettirmesine anlam veremediğini belirten Uslu, 23 Haziran'da da destek istiyorlarsa bu söylemlerden vazgeçmeleri gerektiğini belirtti. Bunun için Twitter'dan #BanaTeröristDiyeneOyYok etiketiyle bir kampanya başlattıklarını anlatan Uslu, CHP'lilere yaptığı çağrıda "Erdoğan'ın diktiği bu deli gömleğini yırtalım, Erdoğan'a kefen yapalım" dedi. Emre Uslu videosunun sonunda ise takip ettiği CHP'lilerin FETÖ söylemini yavaş yavaş bırakmaya başladığını ifade etti. Uslu'nun çağrısı şöyle:

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Haber Tarihi: 06 Haziran 2019 Perşembe 11:44
  1. emre uslu
  2. Ekrem Imamoğlu

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  • hsnhsn29 dk önce
    emre köpeği pkk ve feto ya terörist denilmesinden alınmış ki imamın ogline akıl veriyor. la emroş imamı oğli sizden gayri değil ki şu ana kadar ne feto ne ilk aleyhine doğrubdürüs açıklama yapmadı unan gavıçuruna,bile laf etmedi kendisine pontuslu dediği halde yani emroş imamım oğli sizden endişe etme

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