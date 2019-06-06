Emre Uslu'dan İmamoğlu'na çağrı! Kampanya başlattı

FETÖ firarisi Emre Uslu, 31 Mart seçimlerinde "cemaat (FETÖ) ile Kürtlerin (PKK)"Ekrem İmamoğlu'na destek verdiğini belirterek, seçim sonuçlarında etkili olduklarını söyledi. Buna rağmen CHP'lilerin "FETÖ ve PKK" söylemini devam ettirmesine anlam veremediğini belirten Uslu, 23 Haziran'da da destek istiyorlarsa bu söylemlerden vazgeçmeleri gerektiğini belirtti. Bunun için Twitter'dan #BanaTeröristDiyeneOyYok etiketiyle bir kampanya başlattıklarını anlatan Uslu, CHP'lilere yaptığı çağrıda "Erdoğan'ın diktiği bu deli gömleğini yırtalım, Erdoğan'a kefen yapalım" dedi. Emre Uslu videosunun sonunda ise takip ettiği CHP'lilerin FETÖ söylemini yavaş yavaş bırakmaya başladığını ifade etti. Uslu'nun çağrısı şöyle:

