Emre Uslu'dan FETÖ'cülere çağrı: Pazarlık yapmak için kurun

ABD’nin kucağında ahkam kesen firari vatan haini Emre Uslu, yine ortalığı galeyana getirmeye çalışıyor.

Firari FETÖ'cü eski emniyetçi Emre Uslu, KHK kapsamında görevine son verilen FETÖ'cülere parti kurma çağrısı yaptı.

Twitter'dan yaptığı paylaşımda KHK ile görevden alınan FETÖ'cülerin yükske oy oranına sahip olduğu öne sürerek akılalmaz bir çıkışta bulunan Uslu, "Bugün KHK’lılar parti kursa 1 yıl içinde iyi çalışmayla alacakları oy 1 ila 3 milyon arasında. Bu güç ile KHK’lılar kendi hakları için de, terör söyleminin yok edilmesi için de, hapistekilerin çıkması için de çok rahat pazarlık yapabilirler. Tüm gözlemlerim bu sonucu veriyor" dedi.

FETÖ'cüler daha önce bunu denedi

Emre Uslu'nun çağrısı, daha önce yine FETÖ'den hapis yatarken bağımsız olarak seçimlere giren Ali Fuat Yılmazer ve Yurt Atayün gibi isimleri getirdi. İkil, girdikleri seçimlerde boylarının ölçüsünü fena halde almıştı.