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Gündem Emre Uslu hainlikte versiyon atladı! "Doların 10 TL olmaması bize işkence ediyor"
Gündem

Emre Uslu hainlikte versiyon atladı! "Doların 10 TL olmaması bize işkence ediyor"

Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan firari FETÖ'cü Emre Uslu, doların 10 TL olmasını beklemenin işkence olduğunu söyleyerek hainlikte versiyon atladı.

Yeniakit Publisher
2021-11-14 14:57:00 -
Emre Uslu hainlikte versiyon atladı! "Doların 10 TL olmaması bize işkence ediyor"

Doların Türk Lirası karşısında değer kazanması firari FETÖ'cü Emre Uslu'nun iştahını kabarttı. Sığındığı ABD'nin kucağından Türkiye'ye salya akıtan Emre Uslu, hainlikte versiyon atladığını gözler önüne serdi.

Doların 10 TL olmasını beklemenin işkence olduğunu söyleyen Uslu sosyal medya hesabından yaptığı rezil paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Cuma günü doları 9.99 da tutup $ 10 olacak mı beklentisiyle pazartesine kadar insanlara işkence yapma kimin fikri? Hollywood bile bu kadar başarılı değil."

Öte yandan Emre Uslu'nun paylaşımına sosyal medyadan da çok sayıda tepki yağdı. İşte o tepkilerden bazıları:

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