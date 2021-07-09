Emre Uslu fırsatı kaçırmadı! Sedat Peker FETÖ’ye hizmetçi oldu

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Yurt dışında çektiği videolar ve sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla AK Parti hükümetini hedef alan ve FETÖ’nün değirmenine su taşıyan Sedat Peker’in son iddiası da teröristleri sevindirdi.

FETÖ ve diğer terör örgütlerine karşı verdiği mücadeleyle teröristleri bitme noktasına getiren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu hedef alan Sedat Peker, 15 Temmuz gecesi ele geçirilen çok sayıda silahın, Bakan Soylu tarafından AK Partili gençlere dağıtıldığını ileri sürdü.

Sedat Peker’in iddiasının ardından FETÖ’nün ABD’deki firari köpeği Emre Uslu vakit kaybetmeden paylaşım yaptı. Uslu, ““250 insanı şehit ettiniz” diyen AKP’liler Sedat Peker’in silah itirafından sonra “250 şehit arasında sivillere dağıtılan silahlarla vurulan var mı?” diye sorar mı? SORMAZ çünkü hiç bir zaman derdiniz o insanlar olmadı. Olsa, RTE darbecileri görevden alır zaten kimse ölmezdi.” ifadelerini kullandı.

Sedat Peker’in AK Parti’ye karşı tutumunun FETÖ’ye sağladığı hizmet böylece bir kez daha gözler önüne serildi.