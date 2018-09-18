Emre Mor'dan dikkat çeken sözler!

Üst üste üçüncü maçı oynamadan geçen Emre Mor son karşılaşmanın ardından sosyal medyadan "Benim için endişelenmeyin, ben iyiyim. Hayatta daha önemli şeyler var. Hala yaşıyorum, hayattayım ve nefes alıyorum. Ailemi doyuracak param var. Onların da sağlığı yerinde. Elhamdülillah" sözleriyle tepkisini gösterdi.

‘İlk kez bu şekilde yapıyor’

Emre Mor’un sözleri camia ve Galiçya yerel basınında yankı buldu, “Emre Mor taraftarlara sakinlik mesajı gönderdi, kendisi için endişelenmemelerini istedi. Emre ilk kez kendisini bu şekilde ifade ediyor, sportif konulara girmiyor” şeklinde değerlendirmeler yapıldı.

Taht fotoğrafı olay olmuştu

Emre Mor’un son olarak instagram hesabından yaptığı paylaşım gündem yaratmış, kendi ismindeki taht şeklinde koltuk olay olmuştu.

KAYNAK: MİLLİYET