Antalya Siyasetinde Mide Bulandıran İddia: Sevgilisini oğluna karı yapmış Böcek Hakkında Şok Kaset İddiası!

Tamar Tanrıyar, yayınladığı videoda konunun vahametini şu sözlerle dile getirdi: "Bir haftadır öyle bir pislik konuyla uğraşıyorum ki... Haberini yaparken ben utanıyorum tabii ama böyle bir kaset işi çevirip şantaj yapanlar bakalım utanacak mı?" Tanrıyar, iddiaların merkezinde Muhittin Böcek ve ailesinin olduğunu belirterek, yaşananları "mide kaldırmaz" olarak nitelendirdi.

"Sevgilisini Oğluyla Evlendirmiş"

Videonun en çarpıcı iddiası ise Muhittin Böcek’in ailevi ilişkileri üzerine oldu. Tanrıyar, Böcek’in eski sevgilisi olduğu öne sürülen Zuhal isimli hanımın, daha sonra Böcek’in oğlu Gökalp Böcek ile evlendirildiğini iddia etti:

"Muhittin Böcek'in eski sevgilisi, şimdi ise oğlunun karısı Zuhal... Gökalp Böcek de kendisiyle ilişkiye girerken tüm o yatak sahnelerini de ne güzel videoya çekiyor."

CHP İçinde Şantaj Trafiği Mi?

Tanrıyar’ın açıklamalarına göre, bu görüntüler sadece bir aile skandalı değil, aynı zamanda siyasi bir baskı aracı olarak kullanılmış. Görüntülerin CHP içerisindeki bazı isimlere ulaştırıldığını iddia eden Tanrıyar, süreci şöyle anlattı:

Kayıt ve İletim: "Bunların hepsi kadın tarafından videoya alınıyor. Sonra kime gidiyor bu görüntüler? CHP’de birilerine gidiyor. Elde hazır tutuluyor."

"Günü gelir, zamanı gelir işimize yarar misali... Muhittin'in nasıl susturulduğunu buldum. Pislik, iğrençlik dolu bir kaset. 'Hadi konuş da gör gününü Muhittin' misali bir şey." İtirafçı Olması Engellendi Mi?: Tanrıyar, Böcek'in tam "itirafçı" olacağı konuşulurken gelen sessizliğin nedeninin bu kaset olduğunu öne sürdü: "Muhittin Böcek'in itirafçı olacağını tüm basın dillendirmeye başladı... Sonrasında bir sessizlik oldu."

"Günü gelir, zamanı gelir işimize yarar misali... Muhittin’in nasıl susturulduğunu buldum. Pislik, iğrençlik dolu bir kaset. 'Hadi konuş da gör gününü Muhittin' misali bir şey." İtirafçı Olması Engellendi Mi?: Tanrıyar, Böcek’in tam "itirafçı" olacağı konuşulurken gelen sessizliğin nedeninin bu kaset olduğunu öne sürdü: "Muhittin Böcek'in itirafçı olacağını tüm basın dillendirmeye başladı... Sonrasında bir sessizlik oldu."

"Rezil Bir Şantaj Kasedi"

Tamar Tanrıyar, bugüne kadar pek çok habere imza attığını ancak böylesini görmediğini ifade ederek; "Ben hayatımda hiç bu kadar rezil bir şantaj kasedi görmedim" dedi. Özgür Özel’e de göndermede bulunan Tanrıyar, görüntülerin gerçekliğinin tartışılamayacak kadar açık olduğunu ve isteyenlerin detaylara ilgili platformlardan ulaşabileceğini belirtti.

Antalya siyasetini kökünden sarsan bu iddialar karşısında Muhittin Böcek cephesinden gelecek açıklama merakla bekleniyor.