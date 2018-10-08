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Emre Mor'a üst üste 7'nci şok!

Milli futbolcu Emre Mor, La Liga'da üst üste yedinci maçı formadan uzak geçirdi.

08 Ekim 2018 Pazartesi 14:33
Emre Mor'a üst üste 7'nci şok!

Futbol hayatını Celta Vigo’da sürdüren milli futbolcu Emre Mor, son dönemde yaşadığı sıkıntılara dün bir yenisini daha ekledi. Önceki iki hafta Valencia ve Getafe maçlarında 18 kişilik kadroda kendisine yer bulamayan 21 yaşındaki oyuncu, takımının dün Sevilla ile oynadığı karşılaşmada da kadroya alınmadı.

Emre Mor böylece Celta Vigo’nun üst üste üçüncü maçında kadronun dışarısında kalmış oldu. Ondan önceki dört maç olan Levante, Atletico Madrid, Girona, Real Valladolid karşılaşmalarında kadroda olmasına karşın forma şansı verilmeyen Emre, böylece üst üste yedinci maçında formanın uzağında kaldı.

Celta Vigo teknik direktörü Antonio Mohamed, Emre Mor ile ilgili verdiği kararın gerekçelerini açıkladı. Arjantinli teknik adam futbolcu ile ilgili olarak şunları söyledi:

‘Kendisini futbola vermeli’

Emre Mor’un, başarıya ulaşmak isteyen her futbolcu gibi kendini futbola vermesi bizi mutlu eder. Gerekli olan şeylere sahip. Ancak çalışması da gerekiyor, konsantrasyon eksikliği var. Şimdi daha iyi. Belki bir sonraki maçta forma şansı verebiliriz. Bire birde etkili bir futbolcu. Evet kadroya alınmadı ama geliştiğini söyleyebilirim”.

Haber Tarihi: 08 Ekim 2018 Pazartesi 14:33
  1. Emre Mor
  2. Celta Vigo

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