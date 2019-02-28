0553 313 94 23

Emre Mor takımla çalışmalara başladı

La Liga takımlarından Celta Vigo’da forma giyen milli futbolcu Emre Mor, 1 ay kadro dışı kaldıktan sonra affedildi ve takımla çalışmalara başladı.

28 Şubat 2019 Perşembe 11:41
Emre Mor takımla çalışmalara başladı

La Liga takımlarından Celta Vigo’da forma giyen milli futbolcu Emre Mor, 1 ay kadro dışı kaldıktan sonra affedildi ve takımla çalışmalara başladı.


İspanya’nın Celta Vigo ekibinde futbol hayatını sürdüren Türk futbolcu Emre Mor, kişisel problemlerinden dolayı kulüp tarafından 1 ay önce kadro dışı bırakılmıştı. İspanyol ekibinden yapılan açıklama ile Emre’nin affedildiği ve takımla antrenmanlara başladığı duyuruldu.


21 yaşındaki futbolcu, Celta Vigo ile bu sezon 8 La Liga ve 2 de İspanya Kral Kupası müsabakasında forma giydi ve toplam 395 dakika süre aldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 11:41
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yasama Derneği, öğrencilere yeni sistemi anlatacak
    1. Yasama Derneği, öğrencilere yeni..
    2. GRAFİKLİ - Irak Meclisi'nin Mart'taki..
    3. Bilecik’te çiftçiler sözleşmeli üretim..
    4. Gökçeada’da 47 mülteci yakalandı
    5. Düzce Üniversitesi “Açık Kampüs”..
    6. MATSO’dan istihdam seferberliğine..
    7. Dünyayı mobil ağlarla örüyor
    8. Fındık için bir araya geldiler
    9. Bakan duyurdu: Tuz kullanımı yüzde 4..
    10. Emine Erdoğan'dan 28 Şubat paylaşımı
    11. 9 yaşındaki çocuk, kurusıkı silahla..
    12. Fenerbahçe'den ses getirecek golcü..
    13. GRAFİKLİ - FETÖ sanıkları hesap veriyor
    14. Kasayı açarken suçüstü yakalandı
    15. Pehlivan: "Modern yeni sanayi sitesi..
    16. "Kuzey Kore ile yaptırımlar konusunda..
    17. Ordu'da hafif ticari araç uçuruma..
    18. Eskişehir'deki FETÖ/PDY davasında karar
    19. CSI Miami dizisi yıldızı Lisa Sheridan..
    20. Kardeşinin tavsiyesiyle başladı, milli..
    21. Kardeşinin tavsiyesiyle başladı, milli..
    22. "Tur atlamak büyük başarı"
    23. Sendikadan ‘ topyekün hesap sorun’..
    24. Özdemir’den Sancaklıbozköy’e 5 müjde 1..
    25. Büyükşehir’den dev eğitim ve kültür..
    26. Evde baba, sınıfta öğretmen oldular
    27. Minik Abdullah, kalbi ikiye bölünerek..
    28. Didim’de 20 gündür kayıp olan esnaf..
    29. Ordu’daki kazada hayatını..
    30. Mutki'de eğitime kar engeli
    Yerel seçim öncesi son anket!
    Yerel seçim öncesi son anket!
    Yerel seçim öncesi Mete Yarar'dan kritik uyarı
    Yerel seçim öncesi Mete Yarar'dan kritik uyarı
    Hergele’ye bir tazminat cezası daha
    Hergele’ye bir tazminat cezası daha
    MİT Başkanı Hakan Fidan'dan kritik açıklama
    MİT Başkanı Hakan Fidan'dan kritik açıklama
    AK Parti'den kritik yeni parti açıklaması! "Fiili bir durum olmadığı sürece..."
    AK Parti'den kritik yeni parti açıklaması! "Fiili bir durum olmadığı sürece..."

    Günün Karikatürü

    28 Şubat 2019
    Ülke şokta! Turizm Bakanı'nı taşıyan helikopter düştü
    Ülke şokta! Turizm Bakanı'nı taşıyan helikopter düştü
    Guaido'nun iddiasına Erdoğan'dan tokat gibi cevap: Daha Türkiye'yi tanımıyor ama öğrenecek
    Guaido'nun iddiasına Erdoğan'dan tokat gibi cevap: Daha Türkiye'yi tanımıyor ama öğrenecek