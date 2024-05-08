Emre Kongar, yine aynı haltı yedi! Sende hiç utanma yok mu be ihtiyar

Cumhuriyet gazetesinin şişe dibi gözlüklü yazarı Emre Kongar, Milli Eğitim Bakanlığı’nın açıkladığı “Maarif Modeli” üzerinden yine İslam dinini ve Müslümanları hedef aldı. Lafı döndürüp dolaştırıp, bir şekilde İmam Hatiplere ve cemaatlere getirmeyi hiç ihmal etmeyen Kongar, yine aynı uyanıklığa imza attığı yazısında, “bilimsel eleştiri” adı altında türlü herzeler yumurtladı. Kongar, özetle şunları kaydetti:

“Erdoğan/AKP iktidarı, siyasal gücünü ve halk desteğini hızla kaybederken bir yandan “Yumuşama istiyorum” diyor ama öte yandan da toplumu geri götürmeye yönelik baskı ve zorlamalarını süratle artırıyor:

"Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli” de böyle bir zorlama örneği.

(…) Öyle görünüyor ki iktidar, toplumu çağdaşlıktan kopararak geri götürmekte kararlı:

1) Gerçek uzmanlar, eğitimciler, akademisyenler yerine, anlaşılan sadece iktidarın ideolojik ve siyasal çizgisini savunanlardan görüş alınmış.

(…) 2) MEB, pek çok okulu İmam Hatip Lisesi’ne çevirdiği halde, bu okullara talebi yeterince artıramadığından, toplumu geriye götürmek için, bütün orta eğitimi İmam Hatip Eğitimi haline getirmek istemekte.

(…) 3) MEB, Sivil Toplum Kuruluşu kabul ettiği tarikatların dernek ve vakıflarıyla resmen protokoller imzalamayı ve bazı dersleri onların ipoteğine vermeyi sürdürmek istiyor.

Yeni program da bu protokolleri meşrulaştırmak ve devam ettirmek üzere hazırlanmış.

4) Öğrencilere, sorgulayıcılık ve araştırmacılık yerine, dogmatizm aşılanmak istenmekte.

Programda, “ahlak”, “çevre”, “değerler” gibi yüce idealleri temsil eden soyut kavramlar ve terimler, kötüye kullanılarak, gençler dogmatizme yöneltilmek isteniyor.

5) Program çağdaş dünya ile rekabet edebilecek gençler yetiştirmekten uzak.

Temel bilimler, fen bilimleri seyreltilmiş, bunların yerine saptırılmış bir tarih bilincini ve tek bir mezhep inancını öne çıkaran bir müfredat önerilmiş.

6) Cumhuriyet değerleri ve yakın tarih iktidarın ideolojisine göre saptırılmış.

Atatürk Dönemi ve Cumhuriyet Devrimi önemsizleştirilmiş, iktidar dönemi ile iktidarın eylem ve söylemleri, siyasal gerçeklerden kopuk bir biçimde yüceltilerek yorumlanmış.

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Özetle bu “Maarif Modeli”, “Yumuşama istiyorum” diyerek gerçekleştirilen bir “çağ gerisi eğitim darbesi”!”

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