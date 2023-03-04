Emre Kongar çileden çıktı! Sakin ol şampiyon, kalpten gideceksin

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in altılı masayı devirmesi, Cumhuriyet gazetesi yazarı Emre Kongar'ı adeta çileden çıkardı. Akşener'i "ihanet"le suçlayan Kongar, sert yazısında özetle şunları kaydetti:

"(...) Ülkemizin bugün karşılaştığı bütün sorunların ve özellikle de güncel rejim krizinin arkasında sağ siyaset ve sağ darbeler vardır.

İYİ Parti’nin “Parlamenter Demokratik Rejim” adına MHP’den kopmuş olması ve yelpazenin boşaltılmış olan Orta Sağ kesimini doldurmaya aday görünmesi, kamuoyunda, “Milliyetçi Sağ”ın Demokratik Rejimi içselleştirdiği umudunu yaratmıştı.

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Şimdi Meral Akşener’in aslında Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte çekirdeğini oluşturduğu Millet İttifakı’ndan ayrılması şu sonuçları doğurmuş görünüyor:

1) Akşener, bugüne kadar izlediği söylem ve eylem çizgisinin tam tersine bir karar açıklamış, böylece bütün güvenilirliğini yitirmiştir.

2) Milliyetçi Sağ’ın Demokratik Rejimi desteklediği konusundaki umutları yok etmiştir.

3) Kemal Kılıçdaroğlu’nun bütün emeklerini boşa çıkarmış, kendisini ve partisini var eden Kılıçdaroğlu’na da ihanet etmiştir.

4) CHP’nin iki belediye başkanına adaylık çağrısı yaparak İstanbul ve/veya Ankara belediyelerinden birinin yönetimini ve gelirlerini AKP’ye armağan etme niyetini açıklamıştır.

5) CHP’nin parti içi dinamiğine de müdahale etmek, CHP’nin içine bile düzenlemek gibi bir hadsizlik ve aymazlık sergilemiş, siyasal nezaket ve ahlak kurallarını da zedelemiştir.

(...) Sonuç olarak, Akşener bu kararıyla, tarih önünde:

1) Hem kendi liderliğini ve siyasal kişiliğini...

2) Hem partisini...

3) Hem Milliyetçi ideolojiyi...

4) Hem de Türkiye’nin Demokratik Rejim umudunu zedelemiştir."