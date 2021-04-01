Emre Kınay'dan taciz iddialarına ilişkin ilk açıklama

İYİ Parti'nin eski belediye başkanı adayı Emre Kınay'ın bir kadına şiddet ve taciz uyguladığı iddiası gündeme bomba gibi düştü. Emre Kınay ile sosyal medya üzerinden tanıştığını söyleyen Eda Kaçar isimli kadın Kınay'ın kendisine psikolojik şiddet uygulayıp tacizde bulunduğunu söyledi.

Olayın Kınay'ın evinde yaşanadığını dile getiren Kaçar, Kınay'ın alkollü olduğunu ve kendisini evden kovduğunu ifade etti.

Bir televizyon programına telefonla bağlanan Eda Kaçar 3 ay boyunca Kınay ile görüntülü olarak telefonda görüştüklerini belirterek, "Benim pazar günü doğum günüm vardı. Pazartesi günü görüntülü konuştuğumuzda doğum günümü kutlamak istediğini söyledi, ısrar etti. O gece gittim çünkü sabah seti vardı. Zaten çok müsait bir insan değil. Gece gitmemin sebebi buydu planlı bir şey değil" dedi.

"Emre Kınay'dan şiddet gördüm"

Kınay'ın kendisini evden kovduğunu kaydeden Kaçar, şöyle devam etti:

"Eve doğum günümü kutlamak için gittim. Sakin konuşuyorduk, hiçbir şey yoktu ortada. Alkol içiyordu. Psikolojik olarak şiddet gördüm. Sakin sakin konuşurken telefonuma arkadaş gruplarından mesajlar geldi. Gereksiz tepki gösterdi telefonumu falan istedi. Anlayamadım bir anda çok agresifleşti korktum. Sonra sözlü hakaret ve sözlü taciz etmeye başladı. Ben çıkmak istedim sonra o da evden kovdu. Sosyal medyada olan paylaşımları, kadınlara yönelik farkındalıkları samimi geldi. Eğer konu haber olsaydı darp etti, taciz etti derdim. Böyle paylaşımlar yapıyor ama hayatındaki kadınlara böyle davranıyor. Ben bunun duyulmasını istedim."

Emre Kınay'dan iddialara yalanlama

Konuya ilişkin Emre Kınay'dan ilk açıklama geldi. Avukatı Yasemin Kumbaracıbaşı Ünüvar aracılığıyla açıklama yapan Kınay, iddiaları yalanlayarak, "Bu habere inanacak biri varsa, ben kendimi zaten yıllardır anlatamamışım demektir" dedi.

Eda Kaçar hakkında yasal işlem başlatacaklarını belirten Kınay'ın avukatı şunları söyledi:

"Müvekkilimiz Emre Kınay hakkında bugün bir kısım basın organları aracılığıyla çıkan bir haber vesilesiyle, son dönemlerde kamunun ortak vicdani meselesi haline gelmiş olan kadın hakları konusu, bir iğfal, sömürü amacıyla kullanılmıştır. Kadın hakları konusu üzerinden prim elde etmeye çalışan, gerek bu şuursuz açıklamanın sahibi müfteri hanımefendi, gerekse bu iftirayla sözde basın hürriyeti dairesinde yayın yapan bir kısım organlar aleyhine gerekli yasal işlemler başlatılacaktır."

Emre Kınay'a iftira atıldığını ileri süren avukat Ünüvar, "İftira teşkil eden eylemler, dayanaklı ve gerçek olsaydı, şüphesiz delili olurdu yahut bugüne dek müvekkil maleyhine bir hukuki girişim söz konusu olurdu. Müvekkil, 25 yıldır sanat hayatını itibarla sürdüren birey olarak, "Bu habere inanacak biri varsa, ben kendimi zaten yıllardır anlatamamışım demektir" şeklinde üzüntüsünü dile getirmektedir. Haber, kısa ve öz olarak bir itibar suikastidir. Vakanın gerçeğini açıklamak, 21 yaşında, hayatın başında genç bir kadın olan müfterinin, mesleki ve aileyi istikbalini olumsuz etkileyebileceğinden, bu hususta müvekkil "en azından bu aşamada" susma hakkını kullanacaktır." açıklamasında bulundu.

Olayı itibar suikasti olarak nitelendiren Ünüvar, sözlerinin devamında şunları kaydetti:

"Özellikle siyasi bir figür olduktan, bir kısım basın organlarına karşı yasal haklarını "başkalarının aksine' cesurca kullanmaya çalışan müvekkilim, ucuz bir itibarsızlaştırma saldırısı altındadır. Bu açıklama kapsamına ve hassasiyet talebimize aykırı şekilde haberlerin devam etmeyeceği temennisiyle, gerçekliği teyit edilmeden haber yapılmayan, kaliteli, ilkeli yayıncılığa özlemimizi dile getirmek ve bu vesileyle kamu oyunu aydınlatmak isteriz."

İstanbul Sözleşmesini savunan İYİ Parti'den çıt yok

Öte yandan sapkın LGBT lobisinin sığınağı haline gelen İstanbul Sözleşmesi geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı kararnameyle feshedilmişti. Müslüman Türk aile yapısının temeline dinamit koyan fesat projesinin iptal edilmesi milliyetçi geçinen İYİ Parti'de büyük rahatsızlığa yol açmıştı.

"Kadın hakları" konusunda mangalda kül bırakmayan ve veryansın ederek hükümeti kadın düşmanı olmakla itham eden İYİ Parti'nin iş kendi adamlarına gelince sus pus olması dikkatlerden kaçmadı. Kadın hakları konusunda duyar kasan İYİ Parti'nin Emre Kınay hakkında çıt çıkarmaması asıl dertlerinin kadın hakları olmadığını bir kez daha ortaya koydu.