Emre Kınay'a efsane kapak: Oturduğunuz yerden ahkam kesmeyin! Ahmaksınız, ahlaksızsınız

Türkiye orman yangınlarıyla mücadelesini sürdürürken durumdan siyasi malzeme çıkarmaya çalışarak askerin, polisin sahada olmadığını ve devletin yeterince mücadele etmediği yalanını söyleyen muhalif Emre Kınay'a bölgeden video çeken bir vatandaş ağzının payını verdi.

Son yerel seçimlerde İYİ Parti’den Kadıköy Belediye Başkan adayı olan Emre Kınay, orman yangınlarına dair çektiği bir video ile devleti hedef aldı.

Askerin, polisin sahada olmadığı yalanını söyleyen Kınay, orman yangınlarıyla yeterince mücadele edilmediğini iddia ederken devlet, 13 su atar uçak, 3 idari uçak, 9 İHA, 45 helikopter, 6 yönetim helikopterleri, 1 insansız helikopter, 708 arazöz ve su tankeri, 120 iş makinesi, yaklaşık 4800 personel ile mücadeleyi sürdürüyor.

152 yangın kontrol altına alındı

Bu kapsamda son 7 gün içinde 38 ilde çıkan 163 orman yangınının 152’si, devletin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Emre Kınay'dan provokasyon

Karadan itfaiye ekiplerinin müdahalesine uçak, helikopter, İHA’lar ile havadan destek sağlanırken, Türkiye’nin ciğerlerinin yandığı olayı hükümet karşıtı propagandaya çevirmeye çalışan muhalif Emre Kınay, 'Yangına niye asker polis müdahale etmiyor' diyerek bir video çekti.

Emre Kınay'ın yalanına Twitter'dan vatandaşlar #YalancısınEmreKınay başlıklı etiket ile tepki gösterirken bugün bir vatandaş bölgeden çektiği video ile ağzının payını verdi.

"Oturduğunuz yerden ahkam kesmeyin"

Bölgede ekiplere yardımcı olarak yangınla mücadele eden bir vatandaş Kınay'a cevap olarak çektiği videoda, 'Oradan alçakça konuşmayla bu işler olmuyor. İftira atarak olmaz, polis de burada, asker de burada. Bir şey yapacaksan gel burada mücadele et. Oturduğunuz yerden ahkam kesmeyin, ahmaksınız ahlaksızsınız' ifadelerini kullandı.