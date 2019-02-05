Emre Gönlüşen, yakalandığı amansız hastalığın ardından spor basınını yakından takip eden birçok sporseveri derinden yaraladı. Çok küçük yaşlardayken atari oyunlarında maç anlatımına başlayan Emre Gönlüşen, alanının duayeni Ercan Taner ile aynı masada mesai arkadaşı oldu. Peki, Emre Gönlüşen kimdir? Emre Gönlüşen kaç yalşında? Emre Gönlüşen nereli? İşte detaylar...

Emre Gönlüşen kimdir kaç yaşında?

Emre Gönlüşen, 22 Ekim 1978 tarihinde Adana'da dünyaya gelmiştir. Adana Şehir Tiyatrosu Konservatuvarı'nda iki sene kadar diksiyon eğitimi alan Emre Gönlüşen, taraftarı olduğu Adanaspor maçlarını seslendirme ümidiyle, bölgesel yayıncı kuruluşun kapısını çalmıştır.

Onay aldıktan sonra her gün seslendirme için kanalın yolunu tutan Emre Gönlüşen, böylece televizyon dünyasının içine girmiştir. Bir süre sonra kanalda tam zamanlı işe giren Emre Gönlüşen, kurgu, montaj, haber spikerliği ve müzik-komedi gibi çeşitli programlar yapmıştır.

Bu işi profesyonel anlamda yürütmek isteyen Emre Gönlüşen, o dönem İtalya Ligi'ni yayınlayan TV 8'e deneyimlerinden bahsederek mail atmıştır.

TV 8 yönetimi tarafından kanala davet edilen Emre Gönlüşen, ayağının tozuyla İnter Milan maçını anlatmış ve beğenilince işe resmen başlamıştır.

Emre Gönlüşen bu adımın ardından kariyer basamaklarını D Spor, Telesport, NTV Spor ve Bein Sports ile devam ettirmiştir.

Spor tutkusu haricinde sıkı bir müzik takipçisi olan Gönlüşen, Beatles ve Rolling Stones hayranıdır.