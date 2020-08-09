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Spor

Emre Gönlüşen kimdir?

Emre Gönlüşen kimdir? Emre Gönlüşen neden dolayı hayatını kaybetti? Emre Gönlüşen kaç yaşındaydı? Emre Gönlüşen nereli?

Yeniakit Publisher
2020-08-09 21:00:00 - 2020-08-09 21:15:47
Emre Gönlüşen kimdir?

Uzun süredir kolon kanseri nedeniyle tedavi gören 42 yaşındaki Emre Gönlüşen bugün (9 Ağustos 2020) hayatını kaybetti. Gönlüşen'in vefatı başta futbol camiası olmak üzere tüm spor severleri derinden üzdü.

Emre Gönlüşen 1978 yılının Ekim ayında Adana'da dünyaya geldi. Spikerlik sevdası bulunan Emre öncelikle iyi bir diksiyona sahip olmak için 2 yıl boyunca Adana Şehir Tiyatrosu Konservatuvarı’nda diksiyon kursu aldı.

Diksiyon kursunu tamamladıktan sonra Adanaspor'un maçlarını seslendirmek için yayıncı kuruluşla anlaşma yaptı. Burada kendini kanıtlayan Emre Gönlüşen daha sonralarda ise kurgu, montaj, haber spikerliği ve müzik-komedi gibi çeşitli programlar yapmıştır.

Emre Gönlüşen kariyerini profeyonel alana taşımak için TV 8 yetkilileri ile görüştü. Burada denemek için ilk olarak İtalyan Lig maçlarından İnter - Milan maçının sunuculuğunu yaptı. Yaptığı sunuculuk ile TV 8 yetkililerinin beğenisini kazanan Emre Gönlüşen işe alınmıştı. Daha sonra kariyer basamaklarını Bein Sports, NTV Spor, Telespor ve D Spor ile devam ettirdi. 

2019 şubat ayında kolon kanserine yakalandığını duyuran Emre Gönlüşen 9 Ağustos 2020 tarihinde hayatını kaybetti.

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