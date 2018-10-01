Emre Bol: Rizespor taraftarı dört diye bağırdı bundan büyük facia olur mu?

Emre Bol Rizespor Fenerbahçe karşılaşamsını Aspor'da yorumladı.

RİZESPOR TARAFTARI 4 DİYE BAĞIRDI. BUNDAN BÜYÜK FACİA OLUR MU?"

Çan seslerini duyuyor musunuz? Çanlar Cocu için çalıyor. Her geçen hafta Fenerbahçe iyiye gidecek derken, Fenerbahçe her geçen hafta kötüye gidiyor. Ali Koç bir facia yaşanırsa Cocu ile yolları ayırırım demişti. Ben Fenerbahçeliyim. Bugün ligde hiç galibiyeti olmayan Rizespor taraftarı ne diye bağırdı biliyor musunuz? 4, 4, 4 diye bağırdı. Bundan büyük facia olur mu?

"FENERBAHÇE TARAFTARI TAKIMI ÇAĞIRIP YUHALADI"

Fenerbahçe taraftarları takımını tribünlere çağırdı ve futbolcuları yuhaladılar. Fenerbahçeli kardeşlerimizi alınlarından öpüyorum. Bu nasıl bir oyun? Ne yapıyor Fenerbahçe? Allah aşkına. En büyük futbol otoritelerini getirin, Fenerbahçe'nin ne oynadığını anlamayacaktır.