THY - Kabin Kıyafetleri Lansman
0553 313 94 23

Emre Bol: Rizespor taraftarı dört diye bağırdı bundan büyük facia olur mu?

Spor yorumcu Emre Bol Fenerbahçe'nin Rize'de farklı mağlup olmasının ardından sert eleştirilerde bulundu.

01 Ekim 2018 Pazartesi 00:37
Emre Bol: Rizespor taraftarı dört diye bağırdı bundan büyük facia olur mu?

Emre Bol Rizespor Fenerbahçe karşılaşamsını Aspor'da yorumladı.

RİZESPOR TARAFTARI 4 DİYE BAĞIRDI. BUNDAN BÜYÜK FACİA OLUR MU?"

Çan seslerini duyuyor musunuz? Çanlar Cocu için çalıyor. Her geçen hafta Fenerbahçe iyiye gidecek derken, Fenerbahçe her geçen hafta kötüye gidiyor. Ali Koç bir facia yaşanırsa Cocu ile yolları ayırırım demişti. Ben Fenerbahçeliyim. Bugün ligde hiç galibiyeti olmayan Rizespor taraftarı ne diye bağırdı biliyor musunuz? 4, 4, 4 diye bağırdı. Bundan büyük facia olur mu?

"FENERBAHÇE TARAFTARI TAKIMI ÇAĞIRIP YUHALADI"

Fenerbahçe taraftarları takımını tribünlere çağırdı ve futbolcuları yuhaladılar. Fenerbahçeli kardeşlerimizi alınlarından öpüyorum. Bu nasıl bir oyun? Ne yapıyor Fenerbahçe? Allah aşkına. En büyük futbol otoritelerini getirin, Fenerbahçe'nin ne oynadığını anlamayacaktır.

Haber Tarihi: 01 Ekim 2018 Pazartesi 00:37
  1. Emre Bol
  2. Fenerbahçe
  3. Çaykur Rizespor
  4. Rizespor

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Erdoğan'dan kritik açıklama: Listeleri verdik
    1. Erdoğan'dan kritik açıklama: Listeleri..
    2. İsrail güçleri Gazze sınırında 7..
    3. Ahmet Çakar'dan flaş sözler: Kırbaç..
    4. Trump yine güldürdü! 'Bize saygı..
    5. Tümer Metin'den çarpıcı yorum: Çok..
    6. CHP'li Beşiktaş Belediyesi'nde..
    7. Fenerbahçeli Frey için bomba iddia!..
    8. Emre Bol: Rizespor taraftarı dört diye..
    9. Ahmet Dursun çıldırdı! Saldırdılar
    10. Erman Toroğlu'ndan flaş yorum:..
    11. Filistin'de halk genel greve gidiyor!
    12. İsrail güçlerinin işkenceyle şehit..
    13. Rusya'nın Suriye’de 112 asker..
    14. Türkiye-Bulgaristan-Rusya hattında..
    15. Bebeğini öldürmekten müebbete mahkum..
    16. IKBY'de seçime katılım oranı açıklandı
    17. 3. Uluslararası Çocuk Koruma Kongresi..
    18. Uluslararası Af Örgütü'nden skandal..
    19. Phillip Cocu : İlk yarı bizim için..
    20. Irak'ta flaş iddia! Otobüslerle seçmen..
    Alçak FETÖ’cüden mahkemede görevli albaya tehdit! “Bunları unutma”
    Alçak FETÖ’cüden mahkemede görevli albaya tehdit! “Bunları unutma”
    En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Tahminler açıklandı
    En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Tahminler açıklandı
    Cumhurbaşkanı da olacaktı... Akşener yine uçtu! "MHP'nin iki kalesini alacağız"
    Cumhurbaşkanı da olacaktı... Akşener yine uçtu! "MHP'nin iki kalesini alacağız"
    Dünyanın en büyüğünden Türkiye açıklaması! 'Güvenimiz tam'
    Dünyanın en büyüğünden Türkiye açıklaması! 'Güvenimiz tam'
    Almanya’da basın özgürlüğü yerlerde
    Almanya’da basın özgürlüğü yerlerde

    Günün Karikatürü

    30 Eylül 2018
    MHP Lideri Bahçeli: Biz CHP gibi olamayız!
    MHP Lideri Bahçeli: Biz CHP gibi olamayız!
    Beceriksiz CHP
    Beceriksiz CHP