Emre Bol kimdir? Emre Bol’un sağlık durumun nasıl?

Var Odası programının yorumcuları arasında yer alan Emre Bol program çekiminin yapıldığı esnada canlı yayında kalp krizi geçirdi. Emre Bol’un sağlık durumu sevenleri tarafından sorgulanmaya başlandı. İşte merak edilen haberin devamı…

Emre Bol kimdir?

Emre Bol aslen Rizeli olup 1975 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Emre Bol evli ve bir çocuk babasıdır. Türkiye Gazetesi'nde spor editörlüğüne başladı. Burada muhabirlik ve yazarlık görevlerinde bulundu. 2009 yılında Fotomaç gazetesine transfer oldu, 2014-2019 yılları arasında A Spor'da yorumculuk yaptı. 2019-2021 yıllarında TV100'de yayınlanan 'VAR Odası' adlı programda futbol gündemini değerlendirdi.

Emre Bol’un sağlık durumun nasıl?

Pazar günleri ekrana gelen Var Odası programının yorumcuları arasında yer alan Emre Bol program çekiminin yapıldığı esnada canlı yayında kalp krizi geçirdi. Ameliyatta kalbinde tıkanan iki damarın açıldığı öğrenilen Bol’un yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü ifade edildi.

Var odasının bir başka yorumcusu olan Bülent Uslu Twitter hesabından yaptığı açıklamada “Ana damarı tıkalı olan ve kalp krizi geçiren Emre Bol, yaklaşık 2 saatlik başarılı ameliyattan sonra şu anda yoğun bakım ünitesinde tutuluyor. Çok geçmiş olsun.” ifadelerini kullandı.