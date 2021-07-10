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Spor Emre Belözoğlu'nun yeni görevi belli oldu! TFF duyuracak
Spor

Emre Belözoğlu'nun yeni görevi belli oldu! TFF duyuracak

Emre Belözoğlu, A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş’in yeni yardımcı antrenörü oldu. Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıklamayı kısa süre içerisinde yapması bekleniyor.

Yeniakit Publisher
2021-07-10 15:43:00 - 2021-07-11 15:06:09
Emre Belözoğlu'nun yeni görevi belli oldu! TFF duyuracak

Avrupa Şampiyonası’nda grubunu puansız tamamlayarak turnuvaya veda eden A Milli Takım ’da teknik heyet değişikliği yaşandı.

NTV Spor'un haberine göre ekibini revizyona giden teknik direktör Şenol Güneş, Emre Belözoğlu’nu yardımcı antrenörü yapma kararı aldı.

Yapılan görüşmenin ardındam Belözoğlu A Milli Takım’ın yeni yardımcı antrenörü oldu.

Futbol federasyonu konu ile ilgili resmi açıklamayı kısa süre içinde yapacak.

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Yorumlar

Bedelini ode

Afiyet olsun
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kadir

Vay be, şimdi milli takımı uçurursunuz. Şenol Güneş'le olmaz. Bu kadar oyunu okuyamayan ve oyuncuyu motive edemeyen oyuncuyu böyle büyük turnuvaya hazırlayamayan adamdan bir şey olmaz.
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