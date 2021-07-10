Emre Belözoğlu'nun yeni görevi belli oldu! TFF duyuracak
Emre Belözoğlu, A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş’in yeni yardımcı antrenörü oldu. Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıklamayı kısa süre içerisinde yapması bekleniyor.
Avrupa Şampiyonası’nda grubunu puansız tamamlayarak turnuvaya veda eden A Milli Takım ’da teknik heyet değişikliği yaşandı.
NTV Spor'un haberine göre ekibini revizyona giden teknik direktör Şenol Güneş, Emre Belözoğlu’nu yardımcı antrenörü yapma kararı aldı.
Yapılan görüşmenin ardındam Belözoğlu A Milli Takım’ın yeni yardımcı antrenörü oldu.
Futbol federasyonu konu ile ilgili resmi açıklamayı kısa süre içinde yapacak.