Emre Belözoğlu'nun Gökhan Töre itirafı kızdırdı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 29. haftasında konuk ettiği BtcTurk Yeni Malatyaspor'u uzatma dakikalarında bulduğu golle 3-2 mağlup etti.

Gözyaşlarını tutamadı: Jailson'un yerine 62. dakikada oyuna giren Emre, takımının hücum organizasyonlarında başrolü üstlenerek galibiyete katkı sağladı. Sezon sonu futbolu bırakması beklenen 39 yaşındaki oyuncu, galibiyet golünün ardından gözyaşlarını tutamadı.

''Gökhan bana dirsek atmadı''

Gökhan Töre'nin kırmızı kart görmesiyle sonuçlanan pozisyon hakkında konuşan Emre, şu ifadeleri kullandı; ''Ben topa dengesiz vurdum. Burnumla vurdum. Yüzümdeki acının sebebi o. Gökhan Töre’nin bana bir şey yapmadığını da hakeme söyledim. Malatyaspor’lu oyuncularda bunu söylerken yanımdaydı' ifadelerini kullandı.

Rıdvan Dilmen telefon konuşmasını anlattı

Maçın ardından Emre Belözoğlu ile konuştuğunu anlatan Rıdvan Dilmen, "Emre Belözoğlu ile konuştum. Emre çok üzgün olduğunu söyledi. Hakeme 'Gökhan Töre dirsek atmadı, top suratıma geldiği için suratımı tuttum, omzu omzuma geldi' demiş. 'Direk kırmızı mı gösterdin?' demiş. Hakem de hayır ikinci sarıdan attım' demiş." ifadelerini kullandı.

''Keşke Emre hakeme gidip söyleseydi''

Yeni Malatyaspor teknik direktörü Hikmet Karaman ise konu hakkında "Gökhan Emre'ye demiş ki; 'Ben sana dokunmadım, kırmızı gördüm. Ne olur hakeme git' demiş. Keşke Emre hakeme gidip söyleseydi, sırtımıza alıp dolaştırsaydık Emre'yi. Bu pozisyondan sonra Emre'nin de müdahale olmadan yere düşmemesi gerekiyor. Emre eliyle kafasını tutuyor. Kimse dokunmamış ki. Neden hakeme söylemedi Emre" şeklinde açıklama yaptı.

''Yazık, günah değil mi?''

Yeni Malatyaspor başkanı Adil Gevrek ise, bu sezon çok sayıda hakem hatasına maruz kaldıklarını savunarak, sözlerini şöyle sürdürdü: "Sadece bu hafta için söylemiyorum, genele baksınlar. Biz Anadolu takımıyız, belki sesimiz az çıkıyor ama biz bir camiayız, bu kadar emek verilmiş. Üç milyon Malatyalı var. Yazık, günah değil mi? Bir oyuncuyu dışarı atmak o kadar kolay mı? Maalesef hakemlerden yana çok ciddi şekilde canımız yanıyor.

''Yapılan hakem hataları artık bizi bezdirdi''

Futbolcular bu kadar emek veriyor. Yapılan hakem hataları artık bizi bezdirdi. Kötü niyet aramak istemiyorum ama maalesef bizi farklı şekilde düşündürtmeye başladılar. Bir olur iki olur ama bu kadar hata olmaz ki. Maalesef bugün hakemi konuşmak zorunda kaldık."