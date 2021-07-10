Emre Belözoğlu yeni görevi | Emre Belözoğlu hangi takımla anlaştı?
Fenerbahçe ile yollarını ayıran Emre Belözoğlu'nun yeni görevi belli oldu. Peki, Emre Belözoğlu görevi ne? Emre Belözoğlu hangi kulüple anlaştı?
Fenerbahçe ile yollarını ayıran Emre Belözoğlu'nun yeni görevi merak ediliyor. Peki, Emre Belözoğlu hangi takımla anlaştı?
Emre Belözoğlu yeni görevi | Emre Belözoğlu hangi takımla anlaştı?
Avrupa Futbol Şampiyonası'ndan sıfır puanla dönen Milli Takım'da teknik direktör Şenol Güneş kadrosunda değişikliğe giteye karar verdi. Güneş'in teknik heyetinde Emre Belözoğlu'nu görmek istediği ileri sürüldü. NTV SPOR'un haberine göre Emre Belözoğlu, A Milli Takım yardımcı antrenörlüğü için el sıkıştı. Konu hakkında Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi açıklamayı yapması bekleniyor.