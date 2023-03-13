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Spor Emre Belözoğlu ortalığı birbirine kattı
Spor

Emre Belözoğlu ortalığı birbirine kattı

Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Beşiktaş taraftarının ailesine yönelik tezahüratlarıyla ilgili sert açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2023-03-13 00:02:00 -
Emre Belözoğlu ortalığı birbirine kattı

Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş, Başakşehir'i deplasmanda 2-0'lık skorla mağlup etti. Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada ailesine yönelik yapılan tezahüratlarla ilgili sert ifadeler kullandı.

İşte Belözoğlu'nun açıklamaları:

"Bu yakışmadı"

"Beşiktaş büyük bir camia. Beşiktaş taraftarına yakışmıyor, bizim de ailemiz, annemiz var. Kendilerine yakıştırıyorlar, yakışmıyor. Tertemiz bir annem, eşim var. Beşiktaş'a gönül verenler hassaslardır, yakışmadı."

"Bu tavırla bu iş olmaz"

"35 dakika Emre Belözoğlu'nun annesine yönelik tezahürat... Bizim öyle bir terbiyesizliğimiz olmadı. Bu tavırla bu iş olmaz. Böyle taraftarlık da olmaz!"

"Kendilerine yakıştırıyorlar"

"Bizim de bir annemiz var, eşimiz var, buraya kadar geldiler. Bence kendilerine yakıştırıyorlar! Benim tertemiz bir annem var, babamdan başka kimseyle tanışmamış. Tertemiz bir eşim var. 35 dakika boyunca yaptılar bunu. İlk kez Beşiktaş'a kaybettik. Adaptan yoksun, ağır olacak ama haysiyetten yoksun... Beşiktaş'ı ve Şenol Güneş'i tebrik ederim."
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