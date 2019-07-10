Emre Belözoğlu kampa katıldı

Fenerbahçe’nin yeni transferi Emre Belözoğlu, kamp çalışmaları için Topuk Yaylası Tesisleri’ne katıldı.

Yeni sezon hazırlıklarını Fenerbahçe Serkan Acar Resort & Sports Topuk Yaylası Tesisleri’nde sürdüren sarı-lacivertlilerde yeni transfer Emre Belözoğlu da yerini aldı. Milli futbolcuyu Teknik Direktör Ersun Yanal, İdari Menajer Volkan Ballı, takım arkadaşları, U19 takımı oyuncuları, takımların teknik kadroları ile tesis çalışanları karşıladı. Emre Belözoğlu’na sıcak bir karşılama yapılırken, U19 takımı oyuncuları deneyimli futbolcu ile bol bol fotoğraf çektirdi.

Emre Belözoğlu: “Yuvama döndüğüm için çok mutluyum”

Fenerbahçe TV’ye konuşan Emre Belözoğlu, “Benim için de çok farklı, çok güzel bir heyecan. Yuvama döndüğüm için çok mutluyum. Bu ortamı yaşamak, antrenmanlara çıkmak, Kadıköy’e çıkmak çok farklı duygular. Bunları yaşamak için sabırsızlanıyorum. Şimdi önümüzde iyi bir hazırlanma süreci var. Milli takımdan dolayı hocamız bize diğer arkadaşlarımıza göre birer hafta fazla izin verdi. Ben de 1 gün önceden gelmek istedim. Yarın çalışmalar başlayacak. Profesyonel bir futbolcu için sezon başı antrenmanları çok önemlidir. Ersun hocanın antrenmanları da biraz ağırdır. Ona adapte olmak için elimden gelen her şeyi yapacağım. Görevimizin bilincinde, yapmamız gerekenleri bilerek iyi bir kamp olur inşallah benim için de arkadaşlarım için de. Yönetimimiz, hocamız beraber hareket ederek bazı oyuncuları içeriye mutlaka dahil edeceklerdir. Bizim de görevimiz Kulübümüzün kültürünü, aidiyetini yeni gelen arkadaşlarımıza anlatmak. Kulübümüzün değerlerini, taraftarımızın beklentilerini, camiamızın isteklerini onlara doğru şekilde anlatmak, sahada ve saha dışında onlara yardımcı olmak. Bunun için burada olacağız. Önceliğimiz tabii ki saha içi olacak çünkü bizden beklenti yüksek. Fenerbahçe’nin olduğu her yerde hedef her zaman şampiyonluk ve kupadır. Hatta bazen burada şampiyonluklar da yetmez. O yüzden oyuncu arkadaşlarımıza, yeni gelen arkadaşlarımıza elimizden geldiğince tecrübelerimizi aktaracağız. Çünkü tecrübe daha fazla hata yapanda biraz daha fazla oluyor. Ben arkadaşlarıma göre biraz daha fazla hata yaptığım için biraz daha fazla tecrübeliyim. O yüzden elimden geldiğince onlara hem saha içinde hem de saha dışında yardımcı olacağım bundan önce yaptığım gibi” diye konuştu.