Emre Belözoğlu: Galatasaray'ın da zor maçları var

Spor Toto Süper Lig 25. haftasında Medipol Başakşehir sahasında Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti. Maçın ardından Emre Belözoğlu TRT Spor'a konuştu.

"Fenerbahçe, Fenerbahçe'dir''

Fenerbahçe'nin şu anki durumu ne olursa olsun. Ben maçtan önce de söyledim. Fenerbahçe, Fenerbahçe'dir. Türkiye'nin en büyük camialarından. Bireysel olarak da iyi bir kadroya sahipler. İyi oynamazken golü bulduk ve sonra hakimiyeti ele aldık. İkinci yarıda Fenerbahçe daha iyi oynadı. Onlar golü attıktan sonra 2-3 dakika toparladık ve tekrar golü atmayı başardık.

"Galatasaray'ın da zor maçları var''

Galatasaray'a karşı hem psikolojik, hem de puan olarak üstünlüğümüz devam ediyor. Şampiyonluk yolunda bazen böyle maçlar oluyor. Geçen sene başaramadığımız bazı şeyleri bu sene başarıyoruz. Şampiyonluğa bu sezon takım olarak çok inandık. Rakibimiz şu anda Galatasaray gibi duruyor. Bizim de zor maçlarımız var, Galatasaray'ın da zor maçları var. Camia olarak belki böyle tecrübemiz yok ama oyuncu grubu olarak bu tecrübeye sahibiz.