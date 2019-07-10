0553 313 94 23

Emre Belözoğlu, Fenerbahçe’de ilk antrenmanına çıktı

Fenerbahçe, 2019-2020 Süper Lig Cemil Usta sezonu hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 16:02
Emre Belözoğlu, Fenerbahçe’de ilk antrenmanına çıktı

Fenerbahçe, 2019-2020 Süper Lig Cemil Usta sezonu hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.


Düzce Topuk Yaylası Tesisleri’nde Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleşen antrenman, salonda gerçekleştirilen kuvvet, denge ve sakatlık önleyici çalışmalarla sona erdi. Öte yandan Emre Belözoğlu da sabah antrenmanında yer aldı.


U19 Takımı da çalışmasını koordineli olarak gerçekleştirdi.


Sarı-lacivertliler, yeni sezon hazırlıklarını akşam saatlerinde yapacağı günün ikinci antrenmanıyla sürdürecek.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 16:02
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Manisa'da palet fabrikasında yangın
    1. Manisa'da palet fabrikasında yangın
    2. Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu
    3. Kartal'da ormanlık alanda yangın
    4. Kartal'daki cinayet davası
    5. Aydos Ormanlarında yangın çıktı. Olay..
    6. Uçhisar Belediyesi Fransa-Cadaujac..
    7. Irak Hürmüz Boğazı'ndaki petrol..
    8. Artem Kravets antrenmana katıldı
    9. Nevşehir Belediyesi 2019-2020..
    10. "BM askerleri ve soykırıma göz yuman..
    11. TFF 3. Lig'de gruplar belirlendi
    12. Tırdan düşen yedek lastik az kalsın..
    13. Hak-İş 14. Olağan Genel Kurulu
    14. Atıcılık: Tüm Dallar Gençler Dünya..
    15. Hak-İş 14. Olağan Genel Kurulu
    16. Hak-İş 14. Olağan Genel Kurulu
    17. Erdoğan o noktaya dikkat çekerek..
    18. TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig’de gruplar..
    19. "Fındık taban fiyatı en az 20 lira..
    20. KADEM Sosyal Destek Projeleri hakkında..
    Fehmi Koru'dan Ali Babacan'ın istifasına dikkat çeken yorum: Bir şeyi daha açığa vuruyor bu açıklama
    Fehmi Koru'dan Ali Babacan'ın istifasına dikkat çeken yorum: Bir şeyi daha açığa vuruyor bu açıklama
    KADEM, LGBTİ savunuculuğuna soyundu! Aileyi savunan Sema Maraşlı hakkında skandal sözler
    KADEM, LGBTİ savunuculuğuna soyundu! Aileyi savunan Sema Maraşlı hakkında skandal sözler
    Numan Kurtulmuş'tan Ali Babacan açıklaması!
    Numan Kurtulmuş'tan Ali Babacan açıklaması!
    Neden o fiyatların faturası Merkez Bankası başkanına değil de Erdoğan’a kesildi?
    Neden o fiyatların faturası Merkez Bankası başkanına değil de Erdoğan’a kesildi?
    Ekrem İmamoğlu karşı çıkmıştı! AK Parti olayı mahkeme taşıyor
    Ekrem İmamoğlu karşı çıkmıştı! AK Parti olayı mahkeme taşıyor

    Günün Karikatürü

    10 Temmuz 2019
    ODTÜ’lülere koşan CHP’li vekil, polisi görünce çıldırdı!
    ODTÜ’lülere koşan CHP’li vekil, polisi görünce çıldırdı!
    Oray Eğin'den Ekrem İmamoğlu'na tuzak soru mu? "Hizmet adamıyım"
    Oray Eğin'den Ekrem İmamoğlu'na tuzak soru mu? "Hizmet adamıyım"