Emre Belözoğlu, Fenerbahçe’de ilk antrenmanına çıktı Fenerbahçe, 2019-2020 Süper Lig Cemil Usta sezonu hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Fenerbahçe, 2019-2020 Süper Lig Cemil Usta sezonu hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Düzce Topuk Yaylası Tesisleri’nde Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleşen antrenman, salonda gerçekleştirilen kuvvet, denge ve sakatlık önleyici çalışmalarla sona erdi. Öte yandan Emre Belözoğlu da sabah antrenmanında yer aldı.

U19 Takımı da çalışmasını koordineli olarak gerçekleştirdi.

Sarı-lacivertliler, yeni sezon hazırlıklarını akşam saatlerinde yapacağı günün ikinci antrenmanıyla sürdürecek.

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