Emre Belözoğlu düğmeye bastı!
Süper Lig'de sezon sona yaklaşırken takımlarda transfer gelişmeleri de gün yüzüne çıkıyor. Emre Belözoğlu'nun çalıştırdığı Başakşehir'in 24 yaşındaki Polonyalı Patryk Szysz ile anlaşmaya vardığı belirtildi.
Süper Lig'de sezon sona yaklaşırken takımlarda transfer gelişmeleri de gün yüzüne çıkıyor. Emre Belözoğlu'nun çalıştırdığı Başakşehir'in 24 yaşındaki Polonyalı Patryk Szysz ile anlaşmaya vardığı belirtildi.
Süper Lig ekibi Medipol Başakşehir'in Polonya 1. Lig ekibi Zaglebie Lubin'de forma giyen Patryk Szysz ile anlaşmaya vardığı belirtildi. Vole'den Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre 24 yaşındaki Polonyalı sağ kanat oyuncusu yeni sezonda Başakşehir forması giyecek.
Zaglebie Lubin formasıyla bu sezon 33 maça çıkan Patryk Szysz, 11 gol atıp 5 de asist yaptı. 24 yaşındaki Szysz, transfer gerçekleşmesi halinde ilk kez ülkesi Polonya'nın dışında futbol oynayacak.
Transfermarkt'a göre 1 milyon euro piyasa değeri bulunan Szysz, sağ kanatın yanı sıra solda veya forvet pozisyonunda da görev yapabiliyor.