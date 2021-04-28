Emre Akbaba Galatasaray'ı sırtladı
Galatasaray Süper Lig'in 38. haftasında evinde Konyaspor'u Emre Akbaba'nın 87. dakikadaki golüyle yendi.
Süper Lig'in 38. haftasında Galatasaray evinde Konyaspor ile karşı karşıya geldi. Türk Telekom Stadı'nda oynanan mücadeleyi Galatasaray 1-0 kazandı ve zirvede takibini sürdürdü.
Pozisyon az tek gol var
Pozisyon açısından oldukça kısır geçen mücadelede Konyaspor'un kaleyi bulan isabetli şutu çıkmazken, Galatasaray ise 4 isabet bulabildi. Sarı-kırmızılı ekibe galibiyeti getiren gol, 87. dakikada Emre Akbaba'dan geldi.
Beişkatş ile puan farkı 6
Bu sonucun ardından son 4 maçının 3'ünden galibiyetle ayrılan 3. sıradaki Galatasaray, 72 puanla zirvedeki Beşiktaş'ın 6 puan gerisinde yer aldı. 6 maçtır kazanamayan Konyaspor ise 42 puanda kaldı.
Süper Lig'in 39. haftasında Galatasaray deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacakken, Konyaspor ise evinde Karagümrük'ü konuk edecek.