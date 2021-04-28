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Spor Emre Akbaba Galatasaray'ı sırtladı
Spor

Emre Akbaba Galatasaray'ı sırtladı

Galatasaray Süper Lig'in 38. haftasında evinde Konyaspor'u Emre Akbaba'nın 87. dakikadaki golüyle yendi.

Yeniakit Publisher
2021-04-28 22:54:00 -
Emre Akbaba Galatasaray'ı sırtladı

Süper Lig'in 38. haftasında Galatasaray evinde Konyaspor ile karşı karşıya geldi. Türk Telekom Stadı'nda oynanan mücadeleyi Galatasaray 1-0 kazandı ve zirvede takibini sürdürdü.

Pozisyon az tek gol var

Pozisyon açısından oldukça kısır geçen mücadelede Konyaspor'un kaleyi bulan isabetli şutu çıkmazken, Galatasaray ise 4 isabet bulabildi. Sarı-kırmızılı ekibe galibiyeti getiren gol, 87. dakikada Emre Akbaba'dan geldi.

Beişkatş ile puan farkı 6

Bu sonucun ardından son 4 maçının 3'ünden galibiyetle ayrılan 3. sıradaki Galatasaray, 72 puanla zirvedeki Beşiktaş'ın 6 puan gerisinde yer aldı. 6 maçtır kazanamayan Konyaspor ise 42 puanda kaldı.

Süper Lig'in 39. haftasında Galatasaray deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacakken, Konyaspor ise evinde Karagümrük'ü konuk edecek.

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