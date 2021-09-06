Emre Akbaba Aytemiz Alanyaspor’da! Emre Akbaba nereli kaç yaşında? Emre Akbaba kimdir?

Aytemiz Alanyaspor Galatasaray forması giyen eski oyuncusu Emre Akbaba'yı yeniden kadrosuna kattığını açıkladı. Emre Akbaba 1 yıl kiralık olarak Alanyaspor'da forma giyecek. Trabzonspor 'un da istediği 28 yaşındaki Emre Akbaba kısa süre önce Galatasaray ile 3 yıllık sözleşme imzalamıştı. Peki Emre Akbaba kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır?

Emre Akbaba kimdir?

4 Ekim 1992 yılında Fransa’nın Montfermeil kentinde dünyaya gelen Emre Akbaba, 2012 yılında Türkiye’ye gelerek MP Antalyaspor’un altyapısında oynamaya başladı. 2012 yılında Kahramanmaraş B.Ş. Belediyespor’da profesyonel futbol hayatına geçen Emre Akbaba 2013 yılında Medical Park Antalyaspor’a dönüş yaptı. 2013-14 futbol sezonuna gelindiğinde 2 yıl kiralık olarak Alanyaspor’un renklerine dahil olan Emre Akbaba Türkiye Kupası A2, 2 ve 3. Liglerde birçok kez forma giydi. 2013-14 sezonunda 16 gol ve 11 asistlik performansıyla takımının 1. Lig'e yükselmesinde pay sahibi oldu.