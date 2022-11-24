Emrah’tan olay sözler: Simit yer ayran içerim ama bunu yapmam

Şarkıcı ve oyuncu Emrah Erdoğan, sokakta koruma ordusuyla gezen şarkıcıları eleştirdi. "Sokakta simit yer ayran içerim, korumayla gezmem" diyen Emrah Erdoğan, mesleğini çok sevdiğini de sözlerine ekledi.

Türk Sineması'nda Küçük Emrah adıyla tanınan şarkıcı ve oyuncu Emrah Erdoğan, geçtiğimiz gün görüntülendi. Şarkıcılık ve oyunculuk mesleklerini bir arada yürüten Emrah Erdoğan, son dönemde şarkıcıların sokaklarda korumalarıyla gezmesini eleştirdi.

Meslektaşlarına tavsiyelerde bulunan Erdoğan, "Ben insan içinde olmayı seviyorum, onlarla sohbet etmeyi, merhaba demeyi severim. Örneğin simitçiden simit ve ayran alır hem yürür hem yerim. Tabii korumayla gezilecek yer var gezilmeyecek yer var. Bir konser ya da programınız olur gerektiğinde kullanılır. Öbür türlü şöyle bir şey vardır. 'Şöhret mi sizi idare ediyor, siz mi şöhreti idare ediyorsunuz?' durumu ortaya çıkar. Orada ince bir çizgi var. Kimin sizi idare ettiği önemli. Şöhret sizi idare ederse aynaya baktığınız zaman kendinizi farklı görürsünüz. Parayı yönetmek de öyledir." ifadelerini kullandı.