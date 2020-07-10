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Emrah Yüksel Babuşçu kimdir nerelidir?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı atamaları Resmi Gazete’de yayımlandı. Gençlik ve Spor Bakanlığı atama kararlarına göre, Kırklareli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne Emrah Yüksel Babuşçu oldu.

Yeniakit Publisher
2020-07-10 08:39:00 - 2020-07-10 08:39:55
Emrah Yüksel Babuşçu kimdir nerelidir?

Emrah Yüksel Babuşçu, Kırklareli Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne atanmadan önce Silivri Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü olarak görev yapıyordu. 

Gençlik ve Spor Bakanlığı atamaları

Açık bulunan Başmüfettişliğe, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Mustafa KOÇ atanmıştır. Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne Mustafa ÇELİK,

Artvin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne Mustafa DEMİRKIRAN,

Bingöl Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne Mahmut DANAYİYEN,

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne Yasin ÖZDEMİR,

Karaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne Ali Osman BEBEK,

Kahramanmaraş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne Cemil BOZ,

Karabük Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne Coşkun GÜVEN,

Kırklareli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne Emrah Yüksel BABUŞCU,

Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne Ebu Bekir KAYHAN,

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince atanmıştır.

Gençlik ve Spor Bakanlığı il müdürlüğü atamaları

Kilis Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne Bahattin YETİM,

Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne Arif ÖZSOY,

Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne İsmail Hakkı KASAPOĞLU,

 

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