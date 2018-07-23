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Emrah Serbes'e verilen hapis cezası istinafta!

İzmir 8. Ağır Ceza Mahkemesinin Emrah Serbes ve Kenan Doğru hakkında verdiği hapis cezasının usul ve yasaya aykırı olduğu iddiasıyla istinaf yoluna başvuruldu.

23 Temmuz 2018 Pazartesi 19:20
Emrah Serbes'e verilen hapis cezası istinafta!

İzmir'de yazar Emrah Serbes'in neden olduğu kaza sonucu annesi, babası ve kız kardeşini kaybeden Ahmet Mert Özçelik, avukatı Burcu Ece Güler aracılığıyla 8. Ağır Ceza Mahkemesinin Serbes ve Kenan Doğru hakkında verdiği hapis cezasının usul ve yasaya aykırı olduğu iddiasıyla istinaf yoluna başvurdu.

"Karara karşı istinaf yoluna başvuruyoruz"

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Ceza Dairesine sunulmak üzere 8. Ağır Ceza Mahkemesine sunulan dilekçede, Emrah Serbes ve Kenan Doğru hakkında verilen hapis cezalarının usul ve yasaya aykırı olduğu belirtilerek, "Karara karşı yasal süresi içerisinde istinaf yoluna başvuruyoruz." denildi.

Dilekçede, kararda hukuka aykırılık bulunması halinde hükmün bozulması, dosyanın yeniden incelenmek ve hükmolunmak üzere hükmü bozulan ilk derece mahkemeye gönderilmesi, aksi takdirde ise istinaf mahkemesinde davanın duruşmalı olarak yeniden görülmesi talep edildi.

Daha fazla ceza alması isteniyor

Avukat Burcu Ece Güler, Emrah Serbes ve Kenan Doğru'nun daha fazla ceza alması için "süre tutum" dilekçesiyle kararı istinafa taşıdıklarını belirtti.

Güler, "İstinaf nedenlerimiz mahkemenin gerekçeli kararının tarafımıza tebliği sonrası ayrı bir dilekçe ile sunulacak." dedi.

İzmir-Aydın Otoyolu'nda önünde seyreden otomobile çarparak aynı aileden 3 kişinin ölümüne neden olan ve hakkında 22,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan tutuklu sanık Emrah Serbes, 13 yıl 4 ay, kazadan sonra 34 NT 5005 plakalı otomobili kendisinin kullandığını söyleyen Kenan Doğru ise 1 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

 

Haber Tarihi: 23 Temmuz 2018 Pazartesi 19:20
  1. İzmir
  2. Aydın
  3. Güler

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