Emperyalist Amerika'nın işbirlikçi çomarları, casus Brunson üzerinden Yeni Akit düşmanlığına soyundu!

yeniakit.com.tr

Gazetemizin dik duruşundan far tutulmuş tavşan gibi rahatsız olan vatansızlar başta olmak üzere, cahil, ahmak ve paralı conilerin eşgüdümlü Yeni Akit düşmanlığı tüm alçaklığıyla sürüyor.

Sahte sosyal medya hesaplarıyla sefilce sürdürdükleri sürüngen duruşlarını Yeni Akit'e nispet etmeye çalışan akıl ve haysiyet yoksunları, bu ülkenin geleceğine en büyük zararı, çukur dilleri, bozulmuş kalpleri ve iğdiş edilmiş zihinleriyle veriyor.

Ajan Brunson üzerinden gazetemize saldırarak fitne çıkarmaya çalışan cehalet ordusu, ellerinden ve dillerinden akan zehir ve ufunetle Müslüman Türk toplumuna duydukları bastırılamaz düşmanlığı bir kez daha açığa vurdu.

ABD uşağı 'çomar ve pançolar' rahatsız oluyor

Yeni Akit'in ülkemiz üzerindeki tüm emperyal emellere karşı verdiği mücadeleyi itibarsızlaştırmak için çalışan ABD yanaşması 'çomar ve pançolar', aldıkları talimatlara harfiyen uymayı sürdürüyor.

Casus Brunson'ın serbest bırakılır bırakılmaz soluğu yurt dışında almasına tepki gösteren Yeni Akit'e hayasızca saldıran 'boyun bağlı medeniyet yularcıları', milli duruşun zerresine sahip olmayan sefil iştahlarıyla gazetemizi arsızca hedef aldı.

yeniakit.com.tr'nin ABD'nin ülkemiz toprakları üzerindeki sinsi emellerinin temsilcisi konumundaki Andrew Brunson'a ilişkin haberlerinin ardından harekete geçen Batı uşağı sefil oluşumlar, küfür ve hakaretlerle gazetemize toplu halde saldırıya geçti. Gazetemizin sosyal medya hesaplarına yönelik girişilen bu sistemli saldırılar, emperyalist tetikçilerin hangi karanlık odakların yönlendirmesiyle iş başında olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Milli hassasiyetlerden rahatsız oldular

Davasının sonuçlanmasının ardından uçağa binerek Türkiye'den ayrılan casus Brunson'a ilişkin yeniakit.com.tr'de yer alan son dakika haberlerinden rahatsız olan sefil güruh, Yeni Akit sosyal medya hesaplarının gönderileri altında inlemeyi sürdürdü.

Müslümanlara ve tüm masumlara müşfik olmayı kurumsal ilke edinmiş olan Yeni Akit'in tüm emperyalistlere, siyonistlere ve yerli işbirlikçilerine karşı verdiği mücadeleler hafızalarda tazeliğini korurken, gözleri kamaşan yarasa sürülerinin aydınlığa olan tahammülsüzlüğü, yüz yıllarca şerefiyle yaşamış necip milletimizin dikkatinden kaçmadı.

Ayağı yalnızca bu topraklara basan Yeni Akit'in savunduğu toplumsal değerlerin kuşatıcılığının farkında olan cesur yürekler, gazetemize desteğini açıkça bildirmekten geri durmuyor.

ABD uşağı hainlerin gözüne battı

Sefil Batı ve ABD uşaklığını yıllardır ağdalı dilleriyle milletimize tek çare olarak gösteren ve taklitçilikten milim öteye geçemeyen benliksiz ve kimliksiz paçavraların gözüne, Yeni Akit'in emperyalizme karşı verdiği mücadele batmaya devam ediyor.

Kökü bu topraklarda olan ve her işinde Anadolu mührü bulunan Yeni Akit'in özgün gazeteciliğini etkisiz hale getirmek için çabalayan işbirlikçiler, her görüşten vatanperver insanın gazetemize hak verdiği bir günde, saldırılarıyla aslında düşman okları misali doğru yönü gösteriyor.