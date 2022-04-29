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Teknoloji Emniyet’ten uyarı! 'Bayram ikramiyeniz tanımlandı' mesajına kanmayın
Teknoloji

Emniyet’ten uyarı! 'Bayram ikramiyeniz tanımlandı' mesajına kanmayın

Emniyet Genel Müdürlüğü telefonlara gelen “Bayram ikramiyeniz tanımlandı. Hemen onaylayın.” mesajıyla ilgili vatandaşları uyardı.

Yeniakit Publisher
2022-04-29 10:02:00 -
Emniyet’ten uyarı! 'Bayram ikramiyeniz tanımlandı' mesajına kanmayın

Emniyet Genel Müdürlüğü bayram öncesinde kısa mesaj veya internet üzerinden yapılan dolandırıcılık girişimlerine karşı uyarıda bulundu. Mesajla beraber gönderilen linkler aracılığıyla vatandaşların tuzağa düşürülerek kişisel bilgilerinin ele geçirilmeye çalışıldığı vurgulanan uyarıda, vatandaşların dikkatli olmaları istendi. Ayrıca Ramazan Bayramı öncesinde oluşturulan sahte sosyal medya profilleri ile bağış ya da yardım talep eden, kendilerine hasta yakını ya da ihtiyaç sahibi izlenimi veren kötü niyetli kişilere karşı da vatandaşlar uyarıldı.

Bu tür içerik ve mesajlara itibar edilmemesi, sahte içerikler kullanarak aldatıcı vaatlerde bulunabilecek dolandırıcılarla kişisel verilerin ve banka hesap bilgilerinin paylaşılmaması gerektiği kaydedilen paylaşımda, bağış ya da yardım toplamaya çalışan sahte sosyal medya hesaplarına ve mesaj yoluyla iletilebilecek sahte linklere karşı dikkatli olunması ve yardım talep eden kişi ya da kurumların yardım toplama yetkisi olup olmadığının doğrulanması gerektiği belirtildi.

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