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Emniyetten uyarı: Almayın!

Emniyet Genel Müdürlüğü, son dönemlerde artan otomobil hırsızlığına dikkat çekerek, sürücüleri otostopçulara karşı uyardı. Emniyet Genel Müdürlüğü, araç sürücülerine "otostopçuları almayın" dedi.

17 Eylül 2018 Pazartesi 00:19
Emniyetten uyarı: Almayın!

Emniyet Genel Müdürlüğü, son günlerde artan otomobil hırsızlığına karşı alınacak tedbirleri kamuoyu ile paylaştı. Emniyet, araç sürücülerine tavsiyelerde bulunarak otostopçulara karşıda uyardı.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden sürücülere şu tavsiyelerde bulundu:

"Yapılan gözlemlerde park edilen araçların içinde her zaman araca ait belgelerin ve yedek anahtarlarının bırakıldığı görülmektedir. Çoğu zaman araçlar, trafiğin ortasında ve mağazaların önünde çalışır bir vaziyette bırakılmaktadırlar. Bu ise hırsızlık için davetiye çıkartmak anlamına gelir. Tedbir hiçbir zaman sigortalamaktan kötü değildir. Seyahatlerinizde ve izinlerinizde aracınızın çalınması büyük problemleri de yanında getirir. Hırsız çalmış olduğu araç ile bir trafik kazasına karışabilir. Çalınan aracınız başka bir suçun işlenmesinde kullanılabilir."

Anahtarı aracın üzerinde bırakmamaları konusunda sürücüleri ikaz eden Emniyet Genel Müdürlüğü'nün açıklamasında, "Camları ve kapıları kapatınız, kilitleyiniz. Araçta herhangi bir belge bırakmayınız. Yedek anahtarı araçta bırakmayınız. Otostopçuları almayınız. Alarm tertibatı takın" denildi.

Haber Tarihi: 17 Eylül 2018 Pazartesi 00:19
  1. Emniyet Genel Müdürlüğü
  2. otostop

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