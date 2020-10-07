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Aktüel Emniyetten ülke genelinde radarla hız denetimi
Aktüel

Emniyetten ülke genelinde radarla hız denetimi

Yeniakit Publisher
2020-10-07 16:17:33 -
Emniyetten ülke genelinde radarla hız denetimi

ANKARA (AA) - Trafik polislerinin ülke genelinde 3 gün boyunca yaptığı denetimde, 45 bin 482 araç/sürücünün hız ihlali yaptığı tespit edildi.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, sürücüleri trafik kuralı, yasaklama ve kısıtlamalarına uygun şekilde araç kullanmaya yöneltmek, hız başta olmak üzere araç kullanırken cep telefonuyla konuşmak, emniyet kemeri takmamak gibi ihlalleri önlemek amacıyla 3, 4 ve 5 Ekim'de ülke genelinde radarla hız denetimleri gerçekleştirildi.

Ekiplerce denetlenen 64 bin 538 araç/sürücüden hız ihlali yaptığı tespit edilen 45 bin 482'si hakkında işlem yapıldı.

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