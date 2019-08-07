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Emniyetten kurban satıcılarına uyarı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri, kurban satıcılarına sahte para uyarısında bulundu.

07 Ağustos 2019 Çarşamba 16:18
Emniyetten kurban satıcılarına uyarı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri kurban satıcılarını, sahte para ve dolandırıcılık konularında uyardı.

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde kurban satış noktalarında çalışma başlatan Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, alanlara "Bayramda dolandırıcı kurbanı olmayınız" yazılı afişler astı.

Dikkat edilmesi gereken konular

Kurban satıcılarına, sahte parayı gerçeğinden ayırt etme yöntemleri hakkında bilgi veren ekipler, hırsızlık olaylarına karşı dikkatli olmaları, alışveriş yaptıkları kişilerin isim ve telefon numaralarını almaları, telefonunun doğru olup olmadığını kontrol etmeleri, hırsızlık olaylarına karşı üzerlerinde nakit para bulundurmamaları ve parayı bankaya yatırmaları, ücretlerini almadan kurbanlığı teslim etmemeleri ve şüpheli durumlar karşısında "155" i aramaları konusunda uyarıda bulundu.

Satıcılar, polisin bu uygulamasından memnun olduklarını dile getirdi.

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Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 16:18
  1. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi
  2. kurban satıcıları
  3. sahte para
  4. dolandırıcılık
  5. Kurban Bayramı
  6. Bayramda dolandırıcı kurbanı olmayınız
  7. 155

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